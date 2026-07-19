< sekcia Slovensko
T. Gašpar si vie predstaviť, že by bola jedna zdravotná poisťovňa
Gašpar zároveň podotkol, že zlučovanie Unionu a Dôvery ešte nie je dokončené.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 19. júla (TASR) - Podpredseda Národnej rady (NR) SR Tibor Gašpar (Smer-SD) si vie predstaviť, že by na Slovensku bola jedna štátna zdravotná poisťovňa (ZP). Uviedol to v nedeľnej diskusnej relácií V politike na TA3 v reakcii na spájanie Dôvery a Unionu ZP. Opozičný podpredseda NR SR Martin Dubéci (PS) sa obáva, že zlúčením poisťovní sa zníži celková konkurencia a budú menej efektívne.
Gašpar zároveň podotkol, že zlučovanie Unionu a Dôvery ešte nie je dokončené. „Ak to prejde Európskou komisiou, ak Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou ako štátna inštitúcia nebudú mať voči tomu výhrady, tak to bude v súlade so zákonom,“ uviedol Gašpar.
V diskusii riešili aj tohtoročnú správu Európskej komisie o stave právneho štátu na Slovensku. Podľa Gašpara správa poukazuje na to, že v období rokov 2020 až 2023 sa robili kroky proti právnemu štátu. Konštatoval, že Európska komisia si dala trochu povedať v tom, že sa snaží niektoré údaje, v ktorých sa tvorí správa, verifikovať, aj keď vláda kritizuje, že to nerobí vždy a v každej časti správy. Nesúhlasí však s tým, že by Slovensko nič nerobilo v boji proti korupcii či ochrane novinárov a verejnoprávnych médií.
Podľa Dubéciho je potrebné diskutovať o tom, čo môže Slovensko robiť v boji proti stíhaniu korupcie. „Štatistiky nakoniec ukazujú to, že sa nič neodhaľuje,“ uviedol Dubéci. Na otázku, aké nástroje by použil, aby správa Európskej komisie v prípade stíhania korupcie bola lepšia odpovedal, že vrátiť právny stav, ktorý bol na Slovensku pred novelou Trestného zákona z roku 2024. „To znamená, že vrátiť výšku trestných sadzieb do pôvodného. Čiže uplatniť status quo pred prijatím nového (Trestného zákona, pozn. TASR). Minimálne a dokonca prísnejšie trestné sadzby na verejných činiteľov,“ vysvetlil Dubéci.
Politici komentovali aj verejné vyjadrenia predsedu Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) Ľubomíra Andrassyho. Gašpar si myslí, že Andrassyho verejné vystúpenia sú v poslednej dobe vystúpeniami opozície. Dubéciho podľa jeho slov na Andrassyho vyjadreniach vyrušuje to, že prichádzajú z dobre spracovanej správy NKÚ.
Gašpar ozrejmil, že to, či Smer-SD postaví svojho kandidáta na predsedu Prešovského samosprávneho kraja v tohtoročných komunálnych voľbách je ešte otvorená otázka. Nevylúčil, že ich kandidátkou by mohla byť súčasná europoslankyňa Judita Laššáková (Smer-SD).
Gašpar zároveň podotkol, že zlučovanie Unionu a Dôvery ešte nie je dokončené. „Ak to prejde Európskou komisiou, ak Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou ako štátna inštitúcia nebudú mať voči tomu výhrady, tak to bude v súlade so zákonom,“ uviedol Gašpar.
V diskusii riešili aj tohtoročnú správu Európskej komisie o stave právneho štátu na Slovensku. Podľa Gašpara správa poukazuje na to, že v období rokov 2020 až 2023 sa robili kroky proti právnemu štátu. Konštatoval, že Európska komisia si dala trochu povedať v tom, že sa snaží niektoré údaje, v ktorých sa tvorí správa, verifikovať, aj keď vláda kritizuje, že to nerobí vždy a v každej časti správy. Nesúhlasí však s tým, že by Slovensko nič nerobilo v boji proti korupcii či ochrane novinárov a verejnoprávnych médií.
Podľa Dubéciho je potrebné diskutovať o tom, čo môže Slovensko robiť v boji proti stíhaniu korupcie. „Štatistiky nakoniec ukazujú to, že sa nič neodhaľuje,“ uviedol Dubéci. Na otázku, aké nástroje by použil, aby správa Európskej komisie v prípade stíhania korupcie bola lepšia odpovedal, že vrátiť právny stav, ktorý bol na Slovensku pred novelou Trestného zákona z roku 2024. „To znamená, že vrátiť výšku trestných sadzieb do pôvodného. Čiže uplatniť status quo pred prijatím nového (Trestného zákona, pozn. TASR). Minimálne a dokonca prísnejšie trestné sadzby na verejných činiteľov,“ vysvetlil Dubéci.
Politici komentovali aj verejné vyjadrenia predsedu Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) Ľubomíra Andrassyho. Gašpar si myslí, že Andrassyho verejné vystúpenia sú v poslednej dobe vystúpeniami opozície. Dubéciho podľa jeho slov na Andrassyho vyjadreniach vyrušuje to, že prichádzajú z dobre spracovanej správy NKÚ.
Gašpar ozrejmil, že to, či Smer-SD postaví svojho kandidáta na predsedu Prešovského samosprávneho kraja v tohtoročných komunálnych voľbách je ešte otvorená otázka. Nevylúčil, že ich kandidátkou by mohla byť súčasná europoslankyňa Judita Laššáková (Smer-SD).