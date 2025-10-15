< sekcia Slovensko
T. Gašpar: Splnomocnenec vlády Peter Kotlár má moju podporu
Reagoval tak na trestné stíhanie, ktoré je vedené v súvislosti so spochybňovaním bezpečnosti a účinnosti mRNA vakcín Kotlárom.
Autor TASR
Bratislava 15. októbra (TASR) - Splnomocnenec vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár má podporu podpredsedu Národnej rady SR Tibora Gašpara (Smer-SD). V stredu to potvrdil pred médiami. Reagoval tak na trestné stíhanie, ktoré je vedené v súvislosti so spochybňovaním bezpečnosti a účinnosti mRNA vakcín Kotlárom. Doplnil, že vo vedení Smeru-SD zatiaľ o kolektívnej podpore Kotlára v tejto veci nehovorili.
„Pokiaľ by sa stalo, že za to, čo je podané, dôjde k obvineniu, je to pre mňa svojím spôsobom červená čiara toho, ako polícia má a postupuje dvojakým metrom,“ podotkol Gašpar. Poznamenal, že v postoji ku Kotlárovi asi nie je Smer „na jednej lodi“ s koaličným Hlasom-SD.
Krajská prokuratúra v Bratislave v stredu potvrdila začatie trestného stíhania vo veci šírenia poplašnej správy v súvislosti s Kotlárovými vyjadreniami. Opozičná strana SaS predtým v stredu informovala o začatí trestného stíhania v súvislosti so spochybňovaním bezpečnosti a účinnosti mRNA vakcín Kotlárom. SaS na neho podala trestné oznámenie v marci.
