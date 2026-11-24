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T. Gašpar vníma pokus o odvolávanie J. Blanára ako teátro opozície
Ďalší pokus bude v stredu (25. 11.) o 8.00 h, na kedy sa odložil začiatok schôdze.
Autor TASR
Bratislava 24. novembra (TASR) - Podpredseda Národnej rady (NR) SR Tibor Gašpar (Smer-SD) vníma utorkový pokus o otvorenie schôdze k opozičnému návrhu na odvolanie ministra zahraničných vecí Juraja Blanára (Smer-SD) ako „teátro“ opozície. Opoziční predstavitelia podľa neho nevnímajú vývoj na svetovej scéne. Uviedol to novinárom v parlamente.
„Dnešný pokus o vyslovovanie nedôvery členovi vlády, v tomto prípade ministrovi zahraničných vecí Blanárovi, vnímam ako ďalšie teátro slovenskej opozície na čele s PS. Oni asi nevnímajú vývoj na svetovej scéne, vývoj medzinárodných vzťahov, bezpečnostných vzťahov,“ skonštatoval. Vyzdvihol pritom aktivity ministerstva zahraničných vecí. Ocenil napríklad rokovania predstaviteľov V4, ktoré sa konali na Slovensku.
Poslanci NR SR v utorok ráno ani po dvoch pokusoch neotvorili mimoriadnu schôdzu k opozičnému návrhu na odvolanie ministra Blanára. Neboli totiž uznášaniaschopní. Ďalší pokus bude v stredu (25. 11.) o 8.00 h, na kedy sa odložil začiatok schôdze.
„Dnešný pokus o vyslovovanie nedôvery členovi vlády, v tomto prípade ministrovi zahraničných vecí Blanárovi, vnímam ako ďalšie teátro slovenskej opozície na čele s PS. Oni asi nevnímajú vývoj na svetovej scéne, vývoj medzinárodných vzťahov, bezpečnostných vzťahov,“ skonštatoval. Vyzdvihol pritom aktivity ministerstva zahraničných vecí. Ocenil napríklad rokovania predstaviteľov V4, ktoré sa konali na Slovensku.
Poslanci NR SR v utorok ráno ani po dvoch pokusoch neotvorili mimoriadnu schôdzu k opozičnému návrhu na odvolanie ministra Blanára. Neboli totiž uznášaniaschopní. Ďalší pokus bude v stredu (25. 11.) o 8.00 h, na kedy sa odložil začiatok schôdze.