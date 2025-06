T. Gašpar: Voľby poštou by som nezrušil, treba sa nimi ale zaoberať

Bratislava 4. júna (TASR) - Možnosť voľby poštou zo zahraničia by podpredseda Národnej rady (NR) SR Tibor Gašpar (Smer-SD) nezrušil. Súhlasí však so šéfom SNS a podpredsedom parlamentu Andrejom Dankom, že sa treba zaoberať tým, ako sa volí zo zahraničia.



„Voľby na Slovensku prebiehajú v jeden deň, kým tieto voľby sú možné viac dní predtým. Aj dva týždne predtým už môžu ľudia zasielať korešpondenčné lístky. A myslím si, že sa takisto treba zaoberať tými podozreniami,“ povedal Gašpar v stredu novinárom. Spomenul voľby prezidenta v Rumunsku, ktoré podľa neho rozhodli ľudia voliaci zo zahraničia. Považuje to preto za aktuálnu otázku. Treba nájsť podľa neho lepší spôsob kontroly hlasovania zo zahraničia. „Ale v princípe by som ho nerušil,“ povedal o hlasovaní poštou.



Danko hovoril v utorok (3. 6.) o podozreniach, že pri hlasovaní zo zahraničia dochádza k únikom informácií a manipuláciám. Ak sa systém nezmení, bolo by podľa neho lepšie ho zrušiť. Rezort vnútra reagoval, že neeviduje žiadnu nezrovnalosť ani únik informácií a ani v súčasnosti nepripravuje úpravu voľby poštou zo zahraničia, ktorá je možná pre voľby do NR SR a pre referendum.



Gašpar nesúhlasí ani so znižovaním veku na právo na účasť vo voľbách. Hnutie Slovensko navrhuje namiesto 18 vek 16 rokov. Podpredseda NR SR reagoval, že pred zákonom sme dospelí v 18 rokoch. „Vzhľadom na to, že dnešná mladá generácia dlhšie študuje, zakladá si rodinu vo vyššom veku a získava niektoré životné skúsenosti oveľa neskôr než v minulosti, si skôr myslím, že treba uvažovať o tom, ako ten vek zvýšiť, nie ako ho znížiť,“ povedal novinárom. Nemyslí si, že znižovanie veku je dobrý nápad. „Zdôrazňujem, voľby majú dosť podstatný vplyv na ďalší spoločenský vývoj,“ dodal s tým, že 16-roční ľudia podľa neho nie sú spôsobilí posúdiť, ako majú voliť.



Znížiť vekovú hranicu aktívneho volebného práva na 16 rokov navrhuje aj PS. Podľa ich návrhu by sa to týkalo len volieb do orgánov územnej samosprávy.