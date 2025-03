T. Gašpar: Vyšetrovací tím Darca zatiaľ začal jedno trestné stíhanie

Bratislava 3. marca (TASR) - Vyšetrovací tím Darca, ktorý od novembra minulého roka prešetruje podozrenia z protiprávneho konania v súvislosti s darovaním slovenskej vojenskej techniky na Ukrajinu v minulom volebnom období, zatiaľ začal jedno trestné stíhanie. Týkať by sa malo trestného činu porušovania povinnosti pri správe majetku. Po rokovaní výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť to uviedol podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD).



Ozrejmil, že na výbore v súlade s právomocami žiadali od orgánov činných v trestnom konaní (OČTK) odpovede, v akom stave je vyšetrovanie. V jednej veci je podľa jeho slov začaté trestné stíhanie. "V štyroch je vedené predprípravné konanie, keď sa rozhoduje, či bude alebo nebude vedené trestné stíhanie," dodal Gašpar. Tím podľa jeho informácií pracuje denne, zhromažďuje dôkazy a o prípadných iných trestných stíhaniach bude ďalej informovať. Gašpar zároveň dodal, že v jednej z vyšetrovaných vecí si uplatnil právo dozorovať ju europrokurátor Juraj Novocký. Vec sa má týkať nákupu munície.



Spolu so štátnym tajomníkom Ministerstva obrany SR Igorom Melicherom zdôraznili, že im ide o to, aby procesy prebehli podľa zákona, boli získané dostatočné dôkazy, aby výsledky vyšetrovania neboli spochybňované zasahovaním politiky. "Treba sa zastať OČTK, lebo výpovedí a dôkazov je mnoho a treba sa zastať zákonného postupu," povedal Melicher.



Bývalý minister obrany a líder mimoparlamentnej strany Demokrati Jaroslav Naď odmieta akékoľvek obvinenia voči sebe či vláde, v ktorej pôsobil. "Nespáchali sme žiaden trestný čin, nekonali sme nemorálne, urobili sme všetko tak, ako sme urobiť mali," reagoval.



Na Úrade boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) zriadili v novembri minulého roka špeciálny vyšetrovací tím s názvom Darca. Podnetom na jeho zriadenie bola správa Národného kontrolného úradu. Ten vo svojich zisteniach uviedol, že Slovensko darovalo Ukrajine od vypuknutia vojenského konfliktu vojenský majetok v hodnote takmer 700 miliónov eur. Kontrola ukázala nezrovnalosti v údajoch o darovanom majetku vykazovaných rezortom obrany a generálnym štábom. Zároveň zistili rozdiel medzi tým, akú pomoc odsúhlasila vláda a v akej hodnote nakoniec Ukrajine majetok darovala.