Prokurátor: M. Kotleba si zaslúžil nepodmienečný trest

Bratislava 13. októbra (TASR) - Predseda ĽSNS Marian Kotleba, ktorého v pondelok samosudkyňa Špecializovaného trestného súdu v Pezinku (ŠTS) Ružena Sabová odsúdila v prípade kontroverzných šekov na štyri roky a štyri mesiace odňatia slobody, si zaslúžil takýto nepodmienečný trest. Myslí si to prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Tomáš Honz.



"Konečne sa Slovenská republika dočkala rozsudku voči vrcholným predstaviteľom extrémizmu alebo vrcholnému predstaviteľovi extrémizmu na Slovensku. Pán Kotleba si zaslúžil nepodmienečný trest odňatia slobody, ktorý bol súdom uložený," zdôraznil prokurátor.



Pondelkový verdikt je podľa jeho slov odkazom pre všetkých demokraticky zmýšľajúcich ľudí na Slovensku, že súdy a prokuratúra sa zastanú ľudí, ktorí sú obeťami extrémizmu, násilia, rasovej nenávisti, fašizmu a neonacizmu.



"Podľa mňa rozhodli viaceré skutočnosti. Sudkyňa spomenula najmä to, že pociťuje tiež, že osoby, ktorým boli odovzdané sumy 1488, boli zneužité, dotiahnuté na dané podujatie. Ako to označoval prokurátor, išlo v podstate o cynický a zbytočný krok. Teda nešlo o odovzdanie pomoci a sumy, ale išlo vyslovene o zneužitie ľudí na propagáciu zvrátených fašistických a nacistických myšlienok," dodal Honz.