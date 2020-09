T. Honz: Prokuratúra potrebuje razantnú reformu zvnútra aj navonok

Bratislava 29. septembra (TASR) - Prokuratúra SR potrebuje razantnú reformu a opatrenia treba smerovať tak dovnútra, ako aj navonok prokuratúry. Pre TASR to uviedol jeden zo štyroch kandidátov na post generálneho prokurátora - prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Tomáš Honz, ktorého prezentáciu si vypočula v utorok Rada prokurátorov SR.



Rada si v abecednom poradí vypočula prezentácie prokurátora Generálnej prokuratúry SR Jozefa Čentéša, Honza, prokurátora Krajskej prokuratúry (KP) v Banskej Bystrici Rastislava Remetu a napokon prokurátora ÚŠP Jána Šantu. „Prezentoval som dôvody, na základe ktorých som dospel k záverom o potrebe razantnej reformy prokuratúry. Opatrenia by som nasmeroval tak dovnútra, ako aj navonok prokuratúry. Dovnútra prokuratúry by sa týkali najmä zlepšenia podmienok pre prácu radových prokurátorov. Navrhol som opatrenia aj navonok, vo vzťahu k iným štátnym orgánom, napríklad nové spôsoby kontroly prokuratúry parlamentom, pretože vnímam nevyhnutnosť zvýšenia verejnej kontroly a väčšej transparentnosti rezortu,“ objasnil Honz.



„Registrujem silnú podporu spoločnosti mojej prokurátorskej práci, túto podporu by som chcel využiť v prospech všetkých prokurátorov a ostatných zamestnancov prokuratúry. V konečnom dôsledku by cieľom mnou zamýšľaných reforiem bolo razantné zlepšenie prístupu občanov k spravodlivosti,“ dodal pre TASR.



Zo spomínaných štyroch uchádzačov rada vyberie jedného, ktorého následne navrhne Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady (NR) SR ako kandidáta na funkciu generálneho prokurátora. O výsledku neverejného rokovania, ktoré sa začalo v utorok ráno na pôde GP SR, bude rada prokurátorov verejnosť informovať.



Rada prokurátorov uzavrela zoznam prokurátorov, ktorých pozvala na utorkovú prezentáciu na svojom mimoriadnom zasadnutí 18. septembra.