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T. Stohlová: Súlad zonácií s kritériami mal zabezpečiť T. Taraba
Taraba sa podľa nej vyhovára na minulú vládu, keď hovorí, že problematické zonácie Veľkej Fatry a Muránskej planiny schválila ešte bývalá vláda.
Autor TASR
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Bratislava 16. novembra (TASR) - Súlad zonácií s kritériami mal zabezpečiť exminister životného prostredia a dnes nezaradený poslanec Národnej rady SR Tomáš Taraba. Ochranu hlucháňa a starých lesov v zonácách sám vyrokoval. Na tlačovej konferencii to v pondelok vyhlásila opozičná poslankyňa Tamara Stohlová (PS). Dodala, že celkovo hrozí prepadnutie približne 63 miliónov eur.
Taraba sa podľa nej vyhovára na minulú vládu, keď hovorí, že problematické zonácie Veľkej Fatry a Muránskej planiny schválila ešte bývalá vláda. Podmienky, ktoré dané zonácie údajne nespĺňajú, pribudli totiž v pláne obnovy za jeho vedenia ministerstva.
„Tomáš Taraba je ten, kto naviazal desiatky miliónov eur na tieto kritériá. On mal teda zabezpečiť súčinnosť všetkých zonácií vypracovaných v rámci plánu obnovy s týmito svojimi vlastnými kritériami. A ja chcem naozaj zdôrazniť, že to je úplne normálny proces. Tie zonácie sa úplne bez problémov mohli otvoriť a mohla sa tam zabezpečiť súčinnosť s týmito kritériami,“ tvrdí.
Poslanec Štefan Kišš (PS) dodal, že celý plán obnovy je v podaní aktuálnej vlády premrhaná príležitosť. Poukázal, že problémy boli aj s inými míľnikmi. „Jednoducho problém nie je Brusel, problém je táto vláda, ktorá stále niečo vymýšľa. Má nejaké iné priority, len nie peniaze, ktoré tu máme, ktoré sú z Bruselu a ktoré mohli dotiecť k občanom,“ vyhlásil.
Európska komisia v pondelok čiastočne schválila ôsmu žiadosť Slovenskej republiky o platbu vo výške 548 miliónov eur v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, ktorý je súčasťou národného plánu obnovy, posudzuje však platby pre jeden míľnik a jeden cieľ. Podľa správy Komisie Slovensko uspokojivo splnilo 26 z 28 stanovených a schválených míľnikov a cieľov.
V rámci zonácií národných parkov neboli všetky ohrozené oblasti zaradené do najvyššieho stupňa ochrany a Slovensko nesplnilo cieľ pripraviť pilotnú zónu pre veternú energiu s potenciálom najmenej 300 MW výkonu.
Taraba sa podľa nej vyhovára na minulú vládu, keď hovorí, že problematické zonácie Veľkej Fatry a Muránskej planiny schválila ešte bývalá vláda. Podmienky, ktoré dané zonácie údajne nespĺňajú, pribudli totiž v pláne obnovy za jeho vedenia ministerstva.
„Tomáš Taraba je ten, kto naviazal desiatky miliónov eur na tieto kritériá. On mal teda zabezpečiť súčinnosť všetkých zonácií vypracovaných v rámci plánu obnovy s týmito svojimi vlastnými kritériami. A ja chcem naozaj zdôrazniť, že to je úplne normálny proces. Tie zonácie sa úplne bez problémov mohli otvoriť a mohla sa tam zabezpečiť súčinnosť s týmito kritériami,“ tvrdí.
Poslanec Štefan Kišš (PS) dodal, že celý plán obnovy je v podaní aktuálnej vlády premrhaná príležitosť. Poukázal, že problémy boli aj s inými míľnikmi. „Jednoducho problém nie je Brusel, problém je táto vláda, ktorá stále niečo vymýšľa. Má nejaké iné priority, len nie peniaze, ktoré tu máme, ktoré sú z Bruselu a ktoré mohli dotiecť k občanom,“ vyhlásil.
Európska komisia v pondelok čiastočne schválila ôsmu žiadosť Slovenskej republiky o platbu vo výške 548 miliónov eur v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, ktorý je súčasťou národného plánu obnovy, posudzuje však platby pre jeden míľnik a jeden cieľ. Podľa správy Komisie Slovensko uspokojivo splnilo 26 z 28 stanovených a schválených míľnikov a cieľov.
V rámci zonácií národných parkov neboli všetky ohrozené oblasti zaradené do najvyššieho stupňa ochrany a Slovensko nesplnilo cieľ pripraviť pilotnú zónu pre veternú energiu s potenciálom najmenej 300 MW výkonu.