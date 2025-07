T. Straka: Na postkvantové šifrovacie metódy treba prejsť čím skôr

Bratislava 21. júla (TASR) - Na postkvantové šifrovacie metódy, teda také, ktoré odolajú a dáta ochránia aj pred kybernetickými útokmi zo strany kvantových počítačov, treba prejsť čo najskôr. Už dnes totiž útočníci zbierajú zašifrované dáta s cieľom prelomiť ich neskôr, keď budú mať k dispozícii kvantovú technológiu. Pre TASR to uviedol prezident Asociácie kritickej infraštruktúry Slovenskej republiky Tibor Straka. Hovorkyňa Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) Kristína Petro Garaiová pre TASR zároveň uviedla, že úrad stanovil v októbri minulého roka časový horizont pre výmenu dosluhujúcich šifrovacích algoritmov za nové kvantovo odolné verzie.



„Súčasné štandardy šifrovania, (...), sú založené na matematických problémoch, ktoré sú pre klasické počítače prakticky neriešiteľné v rozumnom čase. Kvantové počítače však dokážu tieto problémy riešiť oveľa rýchlejšie, čo vytvára potrebu prechodu na nové šifrovacie metódy,“ uviedol Straka.



Ako vysvetlil, americký National Institute of Standards and Technology vydal v auguste minulého roka prvé postkvantové štandardy pre šifrovanie dát. V marci 2025 boli rozšírené. Európska komisia odporučila členským štátom zosúladenie národných stratégií na prechod k postkvantovej kryptografii ešte v apríli 2024. V júni tohto roka zase predstavila konkrétnu cestovnú mapu pre koordinovaný prechod.



„Táto roadmapa stanovuje, že do konca roka 2026 majú byť identifikované rizikové systémy a pripravené stratégie prechodu, do roku 2030 majú byť najrizikovejšie aplikácie a systémy kritickej infraštruktúry zabezpečené postkvantovým šifrovaním a do roku 2035 má byť tento prechod dokončený vo všetkých relevantných systémoch,“ vysvetlil.



Bezpečnostný štandard pre šifrovanie, ktorý NBÚ minulý rok vydal, určuje dovolené spôsoby použitia šifrovania pre ochranu utajovaných skutočností. Jeho zverejnenie nie je podľa Petro Garaiovej možné, pretože je sám utajený.



„NBÚ aktuálne pracuje na certifikácii systému šifrovej ochrany informácií, ktorý spĺňa požiadavky aktualizovaného štandardu a implementuje nové postkvantové algoritmy. Predpokladaný termín ukončenia certifikačného procesu je do konca roka 2025,“ uviedla hovorkyňa. Úrad podľa nej pracuje aj na verejne dostupnej verzii odporúčania. Identifikuje v nej odporúčané algoritmy a horizont ich nasadenia v jednotlivých oblastiach.



Kľúčovú úlohu na Slovensku podľa Straku zastáva práve NBÚ, ale aj prevádzkovatelia hlavných národných digitálnych služieb. „Sme hrdí na to, že Asociácia kritickej infraštruktúry SR je aktívnou súčasťou procesu prípravy prechodu na revolučné šifrovacie technológie,“ vyhlásil Straka s tým, že experti asociácie patria medzi lídrov vo vývoji šifrovacích riešení aj na medzinárodnej úrovni.