Szalay sa obáva, že Kotlár svojimi vyjadreniami odrádza od očkovania

Bratislava 10. apríla (TASR) - Nijaké štúdie neukazujú, že by po očkovaní proti koronavírusu zásadným spôsobom narastala chorobnosť ľudí. Naopak, ukazujú, že je menej kardiovaskulárnych problémov u ľudí, ktorí sa dali zaočkovať, ako u tých, ktorí COVID-19 prekonali. Uviedol to poslanec Tomáš Szalay (SaS) v reakcii na vyjadrenia splnomocnenca vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára.



Szalay sa obáva, že Kotlár svojimi vystúpeniami odrádza ľudí od očkovania, a to aj normálnymi vakcínami, nielen mRNA vakcínami. Opozičný poslanec pripomenul, že podal trestné oznámenie na Kotlára za šírenie poplašnej správy, pretože jeho vyjadrenia môžu vyvolať v ľuďoch strach, nepokoj či úzkosť.



Premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD) podľa poslanca Kotlár vyhovuje, pretože nadbieha časti voličov. Kotlára tiež potrebuje ako hlas pre podporu vlastnej koalície, myslí si Szalay. „Niekto by mal zatiahnuť ručnú brzdu. Chápem, že jeho hlas je dôležitý preto, aby koalícia mala väčšinu, ale odtiaľ potiaľ,“ poznamenal.



Szalay reagoval aj na Kotlárove vyjadrenia o tom, že keby bol ministrom zdravotníctva, tak by Slovensko vystúpilo zo Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). „Od Kotlára, našťastie, nezávisí, či Slovensko vystúpi z WHO, ministerstvo zdravotníctva sa pomerne dôrazne, v rámci možnosti, vyhradzuje voči tvrdeniam Kotlára. Nie je to Kotlár, ktorý rozhoduje, či budeme členskou organizáciou WHO alebo či budeme podpisovať globálnu pandemickú dohodu,“ povedal s tým, že Kotlár má iba poradný hlas.



Splnomocnenec Kotlár vo štvrtok vyzval koalíciu a premiéra na ukončenie očkovania mRNA vakcínami na princípe distribúcie pomocou nanotechnológie. Zopakoval tiež svoje zistenia, že všetky testované šarže vakcín sú schopné meniť ľudskú DNA, čo môže viesť k vzniku viacerých závažných ochorení.