T. Taraba avizuje vyhlásenie druhého stupňa povodňovej aktivity

Malacky 12. septembra (TASR) - V súvislosti s nepriaznivou poveternostnou situáciou vo štvrtok vyhlásia druhý stupeň povodňovej aktivity. Najviac ohrozené sú oblasti povodia rieky Morava na Záhorí a jej sútok s Dunajom. V piatok (13. 9.) by mohol zasadnúť aj ústredný povodňový štáb. Podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) o tom informoval po štvrtkovom zasadnutí krízového štábu v priestoroch Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Malackách.



Hoci je v súčasnosti situácia na rieke Morava relatívne pokojná, onedlho sa to má podľa Tarabu zmeniť. "Očakávame, že najväčší problém nastane v sobotu (14. 9.) večer," podotkol. Vodné dielo Gabčíkovo má napomôcť tomu, aby mal Dunaj čo najmenej vody vo svojom prietoku, čiže, aby čo najmenej blokoval Moravu.



Taraba poukázal tiež na to, že okrem intenzívnych zrážok bude situáciu komplikovať silný vietor. Hovoril o možnosti preventívnej evakuácie najmä starších ľudí. Najmä pri stavaní hrádzí by mala byť pripravená pomôcť armáda. V súvislosti s poveternostnou situáciou je Taraba v kontakte aj s predstaviteľmi Českej republiky.