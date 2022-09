T. Taraba chce od SaS podporu predčasných volieb, inak nebude hlasovať

Bratislava 29. septembra (TASR) - Poslanec Tomáš Taraba (nezaradený) sa nezúčastní na hlasovaní o návrhu na odvolanie Igora Matoviča (OĽANO) z funkcie ministra financií, pokiaľ šéf SaS Richard Sulík do 17.00 h verejne nepovie, že dodá hlasy na predčasné voľby. Taraba to uviedol na sociálnej sieti.



"Hlasovať za zotrvanie Matoviča nebudem ani ja a ani jeden z mojich kolegov zo strany Život, pretože si nezaslúži byť ministrom financií," ozrejmil Taraba. V jeho strane pôsobia ešte poslanci Štefan Kuffa i Filip Kuffa (obaja nezaradení).



Matovič tvrdí, že pokiaľ ho parlament odvolá, SaS dostane ponuku na návrat do vlády. Taraba na to reagoval, že ani predstavitelia SaS si nezaslúžia vrátiť sa do vlády. "Takže nebudeme asistovať ani Matovičovi, ani Sulíkovi," napísal.



Požiadavka na predčasné voľby je podľa Tarabu jediné riešenie. "A na to nám chýbajú hlasy SaS. Takže ponuka je jasná a ak jej Sulík nevyhovie, je jasné, že má na odvolanie dosť hlasov, alebo odvolávanie nemyslí vážne," skonštatoval.



Návrh na odvolanie Matoviča iniciovala SaS, podporili ho nezaradení poslanci Miroslav Kollár a Tomáš Valášek, ako aj skupina poslancov pôsobiacich v mimoparlamentnom Hlase-SD. Odvolanie plánuje v hlasovaní podporiť aj Smer-SD a poslanci z mimoparlamentnej Republiky.



Sulík Tarabovi pripomenul, že za toto volebné obdobie pri 14 pokusoch o odvolanie niektorého z členov vlády hlasoval vždy za. "Teraz, keď prvýkrát o niečo ide, ide sa zdržať alebo tu nebyť. Nech to on vysvetľuje svojim voličom, mňa nech do toho neťahá," reagoval šéf SaS. Jeho podmienku o predčasných voľbách označil za smiešnu. "Ak nezahlasuje, nech nerozpráva, že nie je s nimi dávno dohodnutý," doplnil Sulík.



Pokiaľ by sa Matoviča podarilo odvolať, SaS oznámi bývalým koaličným partnerom, že je pripravená rokovať. "Ak rokovania nebudú úspešné alebo k nim vôbec nedôjde, tak aj pre nás je na mieste sa zamyslieť nad predčasnými voľbami," doplnil Sulík. Ak Matoviča poslanci neodvolajú, SaS podľa Sulíka nebude iniciovať ďalší pokus.