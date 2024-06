VIDEO: T. Taraba: Kulmináciu Dunaja očakávame vo večerných hodinách

Bratislava 5. júna (TASR) - Situácia v prípade zvýšenia hladiny rieky Dunaj je stabilizovaná. Manažment opatrení, navyše, prinesie ekonomický profit. Pred stredajším rokovaním bezpečnostnej rady a vlády to uviedol minister životného prostredia Tomáš Taraba. (nominant SNS).



"Situácia je stabilizovaná, kulmináciu v Bratislave očakávame okolo 11.00 h na úrovni 738 centimetrov, takže sme nedosiahli ani druhý stupeň povodňovej aktivity," informoval minister. Upozornil, že opatrením, ktorým sa v priebehu utorka (4. 6.) zapojilo do činnosti všetkých osem turbín na výrobu elektrickej energie v Gabčíkove, sa zvýšil nielen pretok vody, a tým znížilo povodňové riziko, umožnilo to zároveň vyrobiť viac elektrickej energie. "Prinesie to výrazný finančný benefit, rátame, že do pondelka bude ten extra zárobok na úrovni 12 miliónov eur," uviedol minister. Pochválil v tejto súvislosti činnosť odborníkov z envirorezortu, Vodohospodárskej výstavby, Slovenského vodohospodárskeho podniku i Slovenského hydrometeorologického ústavu. Rovnako ocenil i opatrenia, ktoré urobili v Rakúsku na tamojšej časti Dunaja.







Taraba po rokovaní vlády aktualizoval informácie o kulminácii Dunaja v hlavnom meste, ku ktorému by malo prísť vo večerných hodinách. Rovnako v súvislosti so zlepšeným počasím upozornil na to, že sa bude zvyšovať prietok okolitých riek tak, aby sa povodňová vlna dostala skôr z územia. "Preto sa na niektorých miestach môžeme dostávať do pásma druhého stupňa povodňovej aktivity, nehrozí však žiadna záplava," uistil.



Efektívne protipovodňové prijatie ocenil aj podpredseda vlády SR a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD). Mieni, že ide tiež o jeden z výsledkov rozhodnutia prvej vlády Roberta Fica (Smer-SD) o budovaní protipovodňových zábran. "Ukazuje sa, že strategické projekty majú dlhodobý význam," dodal.



V dôsledku zvyšujúcej sa hladiny Dunaja zvolal minister v utorok krízový štáb s cieľom zabezpečiť kroky na zaistenie bezpečnosti obyvateľov Slovenska pred zvýšeným rizikom povodní. Stúpajúcu hladinu Dunaja spôsobili najmä silné zrážky na území Nemecka a Rakúska.