T. Taraba: Ľudia na západnom Slovensku by nemali piť vodu zo studní

Bratislava 15. septembra (TASR) - Ľudia na západnom Slovensku by nemali piť vodu zo studní. Uviedol to minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) s tým, že ide o odporúčanie z krízového štábu.



"Chceme, aby bolo odkomunikované, nech ľudia nepijú teraz vodu zo studne na západnom Slovensku. Zo štábu sme dnes adresovali na starostov, nech im to komunikujú," povedal na nedeľňajšom brífingu.



Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) informoval, že v oblastiach, kde je zaplavená voda a ľudia tam pijú vodu zo studní, zabezpečí rezort cisterny alebo čistiarne. Zároveň apeloval na ľudí, aby sa vyhýbali tzv. povodňovej turistike. "Chápem, že pre niekoho je atraktívne sa ísť pozrieť, čo voda urobila, ale komplikuje to práce," povedal.