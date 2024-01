T. Taraba: Na Slovensku by sa spaľovaním odpadu uživili tri zariadenia

Bratislava 1. januára (TASR) - Na Slovensku by sa spaľovaním odpadu uživili tri zariadenia na energetické zhodnocovanie odpadov. Stavať by sa mohli v starých areáloch podnikov alebo na miestach, kde sú nejaké environmentálne záťaže. V rozhovore pre TASR to povedal minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS). Prijať rozhodnutie o výstavbe dostatočného množstva spaľovní má vláda vo svojom programovom vyhlásení.



Deklaroval, že envirorezort nechce pod jeho vedením stavať spaľovne, ktoré budú vypúšťať do ovzdušia rakovinotvorné látky a exhaláty. "Bavíme sa o spaľovniach, akých majú napríklad iba v centre Viedne štyri. Choďte sa opýtať jedného Viedenčana, že či im vadia tie spaľovne alebo či ich niekedy cítia," podotkol Taraba.



Tvrdí, že ak Slovensko nepostaví spaľovne na rakúskej ekologickej úrovni, tak je potom odkázané na "budovanie rakovinotvorných skládok a na kontamináciu spodných vôd". "Zaujímavé, že na Slovensku máme 61 skládok a osem toxických, ktoré nám ničia spodné vody a spôsobujú rakoviny a ľudia sa toho neboja. Ďalších je tu asi 1000 ilegálnych, o ktorých ani nevieme," uviedol Taraba v súvislosti s tým, že ľudia sa boja postavenia spaľovní vo svojom okolí.



Slovensko podľa neho vyváža odpad na spálenie do susedných krajín za miliardy eur. Považuje to za scestné. "Ak ich nepostavíme, tak Rakúšania, Česi nám budú ruky a nohy bozkávať, že sme si ich nepostavili. Pretože oni na tom budú profitovať. Oni budú za naše peniaze veľmi radi náš odpad zneškodňovať," skonštatoval šéf envirorezortu.



Za dôležité považuje aj to, aby sa na Slovensku postavil dostatočný počet spaľovní a nebolo ich ani veľa, ani málo. Spaľovne by tiež podľa neho mohli pomôcť aj pri odstraňovaní environmentálnych záťaží.