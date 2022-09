T. Taraba: Nebudem sa uchádzať o post podpredsedu parlamentu

Bratislava 25. septembra (TASR) - Nezaradený poslanec Národnej rady SR Tomáš Taraba sa nemieni uchádzať o post podpredsedu parlamentu. Uviedol to v stanovisku pre TASR, v ktorom zároveň nevylúčil podporu pre úpravu paragrafu 363.



V odôvodnení rozhodnutia nekandidovať pripomenul, že svoju nomináciu už skôr vylúčil v prípade, ak by mala byť podmienená dohodami s koalíciou či opozíciou. "Uplynulé dni predstavitelia oboch strán vo svojich vyjadreniach jasne ukázali, akého si predstavujú budúceho podpredsedu parlamentu. Má byť nesvojprávny, podliehať dohodám, nemá vykonávať mandát podľa svojho vedomia a svedomia. Ja odmietam zastupovať takýchto ľudí a takýto myšlienkový svet," zdôraznil.



Zopakoval, že jediným riešením vládnej krízy sú predčasné voľby. V tomto kontexte pristupuje aj k návrhu SaS na odvolanie ministra financií Igora Matoviča (OĽANO). "Pomáhať im k návratu do vlády bez toho, aby podporili predčasné voľby, nebudem. Som však ochotný sa s nimi baviť o zrušení paragrafu 363 v rámci veľkej novelizácie trestného zákona, ktorý predkladám na októbrovú schôdzu. Ak na Slovensku upravíme drakonické, neprimerané tresty podľa vzoru Nemecka, Rakúska a ČR, význam paragrafu 363 tiež stráca opodstatnenie," uviedol Taraba.



Národnej rade (NR) SR chýbajú dvaja podpredsedovia, uchádzačov na tento post môžu navrhnúť zástupcovia strán zastúpených v parlamente, nielen poslaneckých klubov. Voliť by sa mali až v októbri.



O Tarabovi sa hovorilo ako o jednom z možných kandidátov, podporiť ho však odmietli SaS i Za ľudí s odkazom na predchádzajúcu spojitosť Tarabu s ĽSNS. Ako otáznu vnímala možnú nomináciu aj časť opozície, poukazovala na to, že ide o politický obchod, pomáhajúci udržať menšinovú vládu pri moci.