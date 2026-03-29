T. Taraba: Nie je tu nálada, aby R. Huliak diktoval všetkým tempo
Taraba reagoval na novú situáciu po vyjadrení bývalého poslanca Hlasu-SD Jána Ferenčáka, že sa necíti byť viazaný koaličnou zmluvou.
Bratislava 29. marca (TASR) - V koalícii nie je nálada nechať si „diktovať tempo“ od Rudolfa Huliaka (nezávislý). V diskusnej relácii TA3 V politike to v súvislosti s možnou hrozbou blokačnej trojice poslancov v parlamente uviedol podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba (nominant SNS).
Taraba reagoval na novú situáciu po vyjadrení bývalého poslanca Hlasu-SD Jána Ferenčáka, že sa necíti byť viazaný koaličnou zmluvou. A teda, že v konštelácii de facto 78 koaličných zákonodarcov môžu práve traja poslanci zo Strany vidieka „miešať karty“ blokovaním predložených návrhov. „To vedia robiť hociktorí traja poslanci, z akejkoľvek strany,“ poznamenal vicepremiér.
„Pozrite, predpokladám, že táto vláda dovládne, ak by nemala dovládnuť, tak bude úradnícka vláda menovaná prezidentom, tá matematika je jasná,“ dodal. V prípade Ferenčáka eviduje, že by hlasoval za pád vlády, v ktorej je líder Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok. „Na druhej strane predpokladám, chce ako poslanec chodiť do práce a s vlastným rozumom hlasovať za zákony,“ uviedol.
Predseda SaS Branislav Gröhling si, naopak, myslí, že práve Huliak a traja poslanci Strany vidiek v Národnej rade teraz „držia kľúče od miešačky“. „Momentálne nám tu bude vládnuť Huliak, ktorý bude rozhodovať, či dodá tri hlasy alebo nedodá. Huliak je ten, ktorý bude rozhodovať o tom, ako bude fungovať koalícia, aké zákony sa budú predkladať,“ skonštatoval Gröhling.
Taraba takýto možný vplyv Huliaka odmietol. „Určite tu nie nálada, aby Huliak diktoval všetkým tempo. Ani premiér nie je taký naivný, aby si toto nechal,“ dodal minister.
Taraba reagoval na novú situáciu po vyjadrení bývalého poslanca Hlasu-SD Jána Ferenčáka, že sa necíti byť viazaný koaličnou zmluvou. A teda, že v konštelácii de facto 78 koaličných zákonodarcov môžu práve traja poslanci zo Strany vidieka „miešať karty“ blokovaním predložených návrhov. „To vedia robiť hociktorí traja poslanci, z akejkoľvek strany,“ poznamenal vicepremiér.
„Pozrite, predpokladám, že táto vláda dovládne, ak by nemala dovládnuť, tak bude úradnícka vláda menovaná prezidentom, tá matematika je jasná,“ dodal. V prípade Ferenčáka eviduje, že by hlasoval za pád vlády, v ktorej je líder Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok. „Na druhej strane predpokladám, chce ako poslanec chodiť do práce a s vlastným rozumom hlasovať za zákony,“ uviedol.
Predseda SaS Branislav Gröhling si, naopak, myslí, že práve Huliak a traja poslanci Strany vidiek v Národnej rade teraz „držia kľúče od miešačky“. „Momentálne nám tu bude vládnuť Huliak, ktorý bude rozhodovať, či dodá tri hlasy alebo nedodá. Huliak je ten, ktorý bude rozhodovať o tom, ako bude fungovať koalícia, aké zákony sa budú predkladať,“ skonštatoval Gröhling.
Taraba takýto možný vplyv Huliaka odmietol. „Určite tu nie nálada, aby Huliak diktoval všetkým tempo. Ani premiér nie je taký naivný, aby si toto nechal,“ dodal minister.