T. Taraba podal trestné oznámenie na predošlé vedenie envirorezortu

Bratislava 17. januára (TASR) - Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) podal trestné oznámenie na predošlé vedenie rezortu pre škodu za takmer 600.000 eur. Tá mala vzniknúť počas pôsobenia Jána Budaja pre neskoré uhradenie faktúr. TASR o tom informovali z komunikačného odboru rezortu.



Týka sa to prevzatia softvérového diela v rámci Informačného systému odpadového hospodárstva. "Niekoľko mesiacov dané dielo ministerstvo neuhrádzalo. Po dvoch rokoch a prehratom súdnom spore na Okresnom súde Bratislava I nakoniec ministerstvo pristúpilo k úhrade faktúr. Spolu s faktúrami však muselo ministerstvo uhradiť o státisíce eur navyše pre úroky z omeškania," skonštatoval minister.



Rezort je podľa svojho stanoviska pripravený poskytnúť orgánom činným v trestnom konaní plnú súčinnosť.



Exminister životného prostredia Ján Budaj pre TASR reagoval, že ISOH zazmluvnilo ešte predchádzajúce vedenie rezortu a zadanie, zmluvné podmienky aj samotný systém odborníci vnímali ako problematický. "Preto bolo namieste preverenie, čo som zabezpečil," poznamenal. Zároveň poukázal na to, že museli tiež chrániť SR pred hrozbou vracania viac ako desiatich miliónov eur, ktoré už boli vyčerpané z Operačného programu Kvalita životného prostredia. "Odmietam preto, že by došlo k poškodeniu záujmov MŽP. Pokiaľ príde k vyšetrovaniu, som pripravený poskytnúť vyšetrovateľom všetku potrebnú súčinnosť," dodal.