T. Taraba podpísal s dekanom Právnickej fakulty UK dohodu o spolupráci

Bratislava 7. júla (TASR) - Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) podpísal s dekanom Právnickej fakulty Univerzity Komenského (UK) v Bratislave Eduardom Burdom dohodu o vzájomnej spolupráci. Envirorezort chce podporovať výučbu v oblasti environmentálneho práva a vytvárať lepšie podmienky na efektívne prepojenie teórie s praktickými skúsenosťami a potrebami rezortu. TASR o tom informoval tlačový odbor ministerstva.



Otázka environmentálnej politik sa podľa Tarabu dostáva do popredia legislatívnych iniciatív nielen na Slovensku, ale aj v celej Európskej únii. „Je v záujme Slovenska, aby sme dokázali viesť odborne kvalitný dialóg na najvyššej medzinárodnej úrovni, kde sa kreuje politika s ďalekosiahlymi dosahmi. Slovensko dnes nemá z nášho pohľadu dostatok takýchto právnických kapacít, a to chceme zmeniť,“ zdôraznil Taraba.



V memorande vyjadrili spoločný záujem a vôľu aktívne spolupracovať na tvorbe právnych analýz, účasti na odborných podujatiach, výskumných projektoch a tiež na vzdelávacích aktivitách v oblasti environmentálneho práva s cieľom prispieť k tvorbe legislatívy a jej interpretácii. Zároveň chcú užšie participovať na pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti, priblížil rezort.



„Vážime si ambíciu ministerstva ako ústredného orgánu štátnej správy zapájať akademickú obec do podieľania sa na správe vecí verejných a zároveň posilňovať komunitu odborníkov a študentov, ktorí sa venujú environmentálnym otázkam a rozvíjaniu svojich odborných znalostí,“ povedal Burda. Verí, že spolupráca bude prínosná tak pre študentov a akademickú obec, ako aj pre celé Slovensko.