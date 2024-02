T. Taraba: Rokovací poriadok NR SR by sa mal upraviť v dohľadnej dobe

Bratislava 4. februára (TASR) - Rokovací poriadok Národnej rady (NR) SR by sa mal upraviť tak, aby už poslanci nemuseli čítať v pléne dlhé pozmeňujúce návrhy a aby mohli členovia vlády reagovať na vystúpenia poslancov aj faktickými poznámkami. Tieto zmeny predpokladá vicepremiér a minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS). Doplnil tiež, že novelou Trestného zákona chce vláda znižovať drakonické tresty. Poslankyňa NR SR Veronika Remišová (Slovensko, Za ľudí, KÚ) pripomenula, že podľa prieskumu ani voliči strán vládnej koalície nechcú tieto zmeny, lebo ohrozia bezpečnosť obyvateľov.



Opozícia podľa Tarabu nezmysluplne využíva čas v parlamente naťahovaním diskusie a čítaním dlhých pozmeňujúcich návrhov, ktoré nič neriešia. Preto aj šéf SNS Andrej Danko presadzuje zmenu rokovacieho poriadku NR SR. Na zmene rokovacieho poriadku sa podľa Tarabu dohodli na koaličnej rade a prísť má v dohľadnej dobe. Zmeniť sa má tak, aby parlament vedel plynulo fungovať.



Podnety k novele Trestného zákona sa podľa ministra spracúvajú. "Bude sa zapracovávať otázka užívania mäkkých drog," priblížil. Remišová reagovala, že nikomu z vládnej koalície za predchádzajúce roky neprekážal Trestný zákon, kým sa nezačali vyšetrovať "ich ľudia". Taraba dodal, že novelou len plnia predvolebné sľuby. "Chcete, aby boli skutky vašich nominantov premlčané a beriete si obyvateľov za rukojemníkov," vyhlásila poslankyňa.



Remišová tiež spomenula vyjadrenie premiéra Roberta Fica (Smer-SD) o porovnaní platov ministrov a poslancov NR SR. Tvrdí, že premiér chce riešiť platy ministrov, no vláda zmrazila platy učiteľom. Opätovne kritizovala, že vláda nenapĺňa sľub o lacnejších energiách a potravinách. Premiér podľa Tarabu len upozornil na to, že poslanci majú vyššie platy ako ministri, hoci nemajú takú zodpovednosť ako členovia vlády. Preto súhlasí, aby mali ministri vyššie platy ako poslanci.