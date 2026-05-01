T. Taraba sa dohodol so šéfom ÚVO na zrýchlení kontrol eurofondov
Podľa ministra by Slovensko mohlo mať takmer o dve percentá vyšší hospodársky rast HDP, ak by tu fungovali kontroly tak ako v iných štátoch Európskej únie.
Autor TASR
Bratislava 1. mája (TASR) - Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) sa s predsedom Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Petrom Kubovičom dohodol na personálnej výpomoci, ktorá zrýchli kontroly verejného obstarávania. Šéf envirorezortu v tejto súvislosti poskytne takmer 40 špecialistov a odborníkov, ktorí budú zo Slovenskej agentúry životného prostredia delimitovaní pod ÚVO. TASR o tom informoval obor komunikácie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.
„Všetko sú to špecialisti, technici aj stavbári, ktorí doposiaľ vyhodnocovali mimoriadne úspešný projekt Obnov dom. Aj touto cestou im ďakujem, že sú pripravení ísť pomôcť zefektívniť procesy kontrol na Úrad pre verejné obstarávanie,” zdôraznil Taraba.
Šéf envirorezortu sa s Kubovičom zhodol, že súčasný systém, ktorý vyžaduje kontrolovať každú jednu nadlimitnú zákazku vo verejnom obstarávaní, spôsobuje Slovenskej republike obrovské hospodárske škody, omeškania stavieb, prepadávanie eurofondov, keďže ÚVO nemá kapacity na takú rozsiahlu a detailnú kontrolu každého jedného obstarávania.
„Kým iné štáty, ako napríklad susedné Poľsko, ktoré je prezentované ako vzor, kontrolujú iba možné rizikové projekty, ktoré sú dopredu tak identifikované, slovenská legislatíva prikazuje kontrolovať každý jeden projekt, čo spôsobuje obrovské časové prieťahy,“ objasnil Taraba.
Podľa ministra by Slovensko mohlo mať takmer o dve percentá vyšší hospodársky rast HDP, ak by tu fungovali kontroly tak ako v iných štátoch Európskej únie. Obzvlášť mu je ľúto, že ministerstvo zazmluvnilo k dnešnému dňu už vyše jednu miliardu eur, pričom aktuálne sa čerpá len sedem percent, a to iba pre to, lebo projekty viaznu na ÚVO, dodal.
„To, čo zaviedla predošlá vláda, je absolútny administratívny a byrokratický kolos, ktorý nedokáže kapacita ÚVO obsiahnuť, ani keby sa násobne zvýšila. Naším cieľom nie je podporovať nekalé obstarávania, práve naopak, chceme aby ÚVO mal oveľa väčšiu kapacitu sa na rizikové projekty detailne pozrieť,“ doplnil Taraba. Pri súčasnom nastavení to však podľa jeho slov nie je možné, keďže musí kontrolovať každé obstarávanie vrátane obstarávania obložených chlebíčkov, ak idú cez vestník.
Taraba s Kubovičom našli zhodu aj na potrebe riešenia problému v rámci súčasnej legislatívy. Do parlamentu smeruje pozmeňujúci návrh, ktorý by mal riešiť najvypuklejšie problémy v rámci zefektívnenia kontrol verejného obstarávania.
