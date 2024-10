T. Taraba vidí za postupom R. Huliaka snahu oslabiť SNS

Bratislava 27. októbra (TASR) - Vystúpenie skupiny poslancov okolo Rudolfa Huliaka z poslaneckého klubu SNS malo za cieľ oslabiť túto stranu v koalícii. V diskusnej relácii TA3 V politike to uviedol podpredseda vlády SR a minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS). Zároveň odmietol, aby SNS visela na "vypaľovaní nejakých obskúrnych osôb" v pozadí poslancov Národnej koalície.



"Nebudeme sa pred nimi plaziť," vyhlásil Taraba zároveň pri otázke, či sa nebojí, že vystúpenie "huliakovcov" z poslaneckého klubu SNS môže sťažiť prijímanie koaličných návrhov zákonov v parlamente. Ich hlasovanie podľa neho odhalí, či naozaj budú hlasovať pre zákony v prospech ľudí. "SNS bude vo vláde naďalej plniť programové vyhlásenie vlády a nevzdá sa žiadneho rezortu," zdôraznil. Naznačil, že ambíciou "huliakovcov" mohlo byť aj získanie ministerstva pre Národnú koalíciu.



Tarabova oponentka, podpredsedníčka poslaneckého klubu PS Zuzana Mesterová, označila vývoj v koalícii a "záchranu" poslaneckého klubu SNS Dušanom Muňkom zo Smeru za proces, keď sa vo vládnom zlepenci vytvoril ďalší zlepenec. Potvrdzuje to podľa nej zároveň to, že vláda nie je schopná garantovať plnenie svojich sľubov. "Nevie totiž garantovať ani vlastnú stabilitu," vyhlásila Mesterová.



Opozičná poslankyňa v tejto súvislosti kritizovala aj schválené konsolidačné opatrenia, myslí si, že ich podoba odzrkadľuje to, že potrebná konsolidácia verejných financií zaujímala kabinet až na poslednom mieste. "Celý prvý rok svojho mandátu sa zaoberala najmä sama sebou a pomocou svojim ľuďom, konsolidáciu začala riešiť až v posledných mesiacoch," upozornila Mesterová. Výsledkom podľa nej, že celú záťaž preniesla vláda na ľudí.



Taraba upozornil, že nevyhnutná konsolidácia je dôsledkom predchádzajúceho vládnutia súčasnej opozície. Mesterovej tiež pripomenul, že práve bývalý premiér úradníckej vlády a súčasný poslanec Európskeho parlamentu (EP) Ľudovít Ódor pripravil návrh oveľa tvrdších konsolidačných opatrení, ktoré by pri realizácii rozvrátili sociálny štandard. Mesterová namieta, že Ódorova vláda pripravila návrh, z ktorého bolo možné vybrať konkrétne opatrenia.