T. Taraba: Všetky stromy napadnuté lykožrútom pôjdu dole

Bratislava 5. marca (TASR) - Všetky stromy napadnuté lykožrútom sa vyrúbu. Vo videu na sociálnej sieti to uviedol minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) v súvislosti s výrubom stromov v Kôprovej doline v Tatranskom národnom parku. Stromy spôsobujúce kalamitnú situáciu pôjdu podľa neho čo najrýchlejšie dole, lebo ohrozujú kvalitu a zdravie slovenských lesov.



"Ak chceme ochrániť zdravie našej prírody a lesov, predovšetkým musíme bojovať proti tým škodcom, ktorí spôsobujú ich vyhynutie," povedal Taraba. Tvrdí, že výrub bude pokračovať a všetky centrá infikácie lesov a ničenie ich zdravia bude ministerstvo životného prostredia eliminovať.



"V jednom strome napadnutom lykožrútmi sa nachádza 300.000 lykožrútov. Lykožrúty letia do desiatich kilometrov a na zničenie jedného stromu stačí 300 lykožrútov. Pri jednom chorom strome dochádza k infikovaniu ďalších tisíc stromov," skonštatoval Taraba. Envirorezort podľa neho tiež nebude tolerovať stavy, keď sa na povolenie na výrub stromov čakalo 700 dní.



Kôprová dolina sa spolu s Tichou dolinou stali v roku 2007 symbolom sporu medzi ochranármi a lesníkmi o to, ako sa vyrovnať s následkami veternej kalamity a premnožením lykožrúta v najprísnejšie chránených oblastiach. Kým lesníci aj štátne orgány presadzovali aktívny manažment, environmentalisti trvali na ponechaní na samovývoj. Ťažbe priamo na mieste bránili mimovládne organizácie. O ťažbu kalamitného dreva sa zaujímala aj Európska komisia.