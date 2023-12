T. Taraba zruší výkup súkromných pozemkov v národných parkoch

Bratislava 29. decembra (TASR) - Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) zruší výkup súkromných pozemkov v národných parkoch. Nie je to podľa neho zmysluplne nastavené. Uviedol to v rozhovore pre TASR.



Envirorezort vykúpi len tie pozemky, kde predošlé vedenie podpísalo zmluvy. Ide o pozemky za približne dva milióny eur. Takto sa ministerstvo vyhne plateniu pokút za odstúpenia od zmlúv. Ostatné výkupy sú podľa Tarabu pre štát nezmyselné a neekonomické. "My nepotrebujeme ako štát vlastniť žiadne pozemky napríklad v piatom stupni ochrany prírody. Zákon stanovuje, že tam nemôžete nič robiť a je jedno, či ste súkromník alebo nie," skonštatoval.



Taraba skritizoval celý proces výkupu pozemkov. Envirorezort na výkup vyčlenil 68 miliónov eur. "Celá operácia" by si však podľa ministra na konci vyžadovala asi 500 miliónov eur, ktoré štát nemá, a ak by aj mal, tieto peniaze sa podľa neho dajú využiť zmysluplnejšie.



"V tejto podobe, ako si to nastavili, to bol neuveriteľný realitný biznis. Tam sa pozemky skupovali za smiešne centy a potom si mysleli, že to odkúpi štát. Navyše sa púšťame do výkupu, na ktorý vieme, že už dnes nemáme peniaze, tak len rozrobíme niečo, čo neskončí úspešne. V opačnom prípade sú to peniaze vyhodené von oknom a musíte sa pýtať, či ste za tie peniaze nemohli urobiť niečo zmysluplné," povedal minister.



Zvyšných približne 65 miliónov eur z plánu obnovy, ktorými sa mal výkup financovať, chce ministerstvo presunúť. Taraba spomenul, že časť peňazí by mohla ísť na projekty na podporu mäkkého turizmu na východe Slovenska. "Aj tam si ľudia zaslúžia, aby sa vytvorili podmienky pre rozvoj turizmu," poznamenal.



Ministerstvo životného prostredia začínalo vykupovať súkromné pozemky v národných parkoch do vlastníctva štátu v júli. Ambíciou bolo tento rok odkúpiť 12.000 hektárov. Vykupovanie bolo dobrovoľné.