T. Taraba zrušil rozhodnutie o prevádzke CCE v Šali

Šaľa 7. októbra (TASR) - Minister životného prostredia SR Tomáš Taraba (nominant SNS) zrušil rozhodnutie EIA, ktorým povolili spaľovňu v Šali. Posúdenie zámeru vybudovať Centrum cirkulárnej ekonomiky (CCE) Šaľa sa tak vráti na nové prejednanie a rozhodnutie. Informovalo o tom Ministerstvo životného prostredia SR.



Minister zrušil v rozkladovom konaní pôvodný, prvostupňový súhlasný výrok záverečného stanoviska z 13. januára 2023 z posudzovania vplyvov na životné prostredie. Potvrdil, že Slovensko urgentne potrebuje približne tri vysokokapacitné moderné spaľovne odpadov. Vyžaduje si to aj európska legislatíva, podľa ktorej nebude možné po roku 2035 skládkovať viac ako desať percent komunálnych odpadov.



Proces schvaľovania však nemôže vylučovať vyjadrenia a zásadné pripomienky verejnosti, zdôvodnil svoje rozhodnutie Taraba. "Po preštudovaní celého prípadu som nadobudol dojem, že v žiadosti o posudzovaní vplyvov na životné prostredie nebol obyvateľstvu predstavený aj relevantný, náhradný variant, ku ktorému by sa dalo vyjadrovať," skonštatoval.



Ministerstvo životného prostredia SR sa v odvolacom (rozkladovom) konaní detailne zaoberalo každým doručeným odvolaním, tzv. rozkladom. V odvolacom konaní odporučila rozkladová komisia ministrovi stotožniť sa s mnohými námietkami podávateľov rozkladov, ktoré namietali, že nebola splnená podmienka variantnosti riešenia. "Navrhovateľ fakticky neponúkol dve rozdielne alternatívy, ktoré by vôbec mohli mať odlišný vplyv na životné prostredie," uviedol minister. Celý proces posúdenia zámeru sa tak začne odznova.



Zámer vybudovať CCE Šaľa predložila ministerstvu na posúdenie spoločnosť ewia v roku 2019. Investícia v hodnote približne 120 miliónov eur mala byť umiestnená v katastrálnom území obce Močenok v okrese Šaľa. Centrum plánovalo ročne spracovať približne 130.000 ton odpadu. Vzniknúť malo 200 nových pracovných miest. Príslušný odbor ministerstva vydal ešte počas pôsobenia exministra životného prostredia Jána Budaja k činnosti súhlasné záverečné stanovisko. Voči nemu bolo podaných celkovo 54 odvolaní.