T. Valášek: Kaliňákove tvrdenia o vojenských nákupoch nesedia
Minister podľa neho nerieši ani potrebu obstarať moderné hlavné bojové tanky. Robia to napríklad Česi, Maďari či Chorváti.
Autor TASR
Bratislava 22. decembra (TASR) - Tvrdenia ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD), že pri vojenských nákupoch postupuje podľa plánov predošlej vlády, nesedia. V schválených prioritách sa nenachádzajú vládne ani dopravné lietadlá, ktoré počas svojho mandátu obstaráva. V reakcii na Kaliňákove vyjadrenia z koncoročného rozhovoru pre TASR to pre agentúru vyhlásil opozičný poslanec Národnej rady SR Tomáš Valášek (PS).
„Naopak, v plánoch predošlej vlády sú jasne definované priority, ktorými sú ťažké mechanizované prostriedky, najmä pásové vozidlá CV90 a kolesové obrnené vozidlá. Tieto mali byť od roku 2024 vo veľkom zavádzané do Ozbrojených síl SR a dnes už mali v desiatkach kusov slúžiť na výcvikoch a cvičeniach. To sa však nestalo,“ uviedol Valášek.
Minister podľa neho nerieši ani potrebu obstarať moderné hlavné bojové tanky. Robia to napríklad Česi, Maďari či Chorváti. „Času mal dosť, premárnil ho však úvahami o ľahkých tankoch, ktoré nie sú v dlhodobom pláne a najmä nespĺňajú požiadavky na ochranu našich vojakov,“ kritizoval poslanec. Ako doplnil, Kaliňák tak zjavne nepostupuje podľa plánu, na ktorý sa odvoláva.
Valášek zároveň pre TASR dodal, že systém protivzdušnej obrany Barak, ktorého dodávky Slovensko očakáva, schválila ešte úradnícka vláda Ľudovíta Ódora. Ide podľa neho o primeranú kombináciu „ceny, dostupnosti a schopnosti zodpovedajúcu slovenským podmienkam“. Doplnil, že Barak nemal byť implementovaný ako samostatné riešenie, ale doplnený o systémy kratšieho dosahu.
„Jedna z poľských alternatív takýchto systémov bola zaradená medzi priority ešte predošlou vládou, no minister Kaliňák ju doposiaľ nezakúpil. Aj to je ďalší dôkaz, že jeho tvrdenia o nadväzovaní na plány predchodcov sú len zavádzanie,“ kritizoval Valášek.
Minister obrany v rozhovore pre TASR v reakcii na kritiku opozície uviedol, že na ministerstve nakupuje koncepčne a v súlade so schválenou koncepciou rozvoja ozbrojených síl minulou vládou.
