T. Valášek komunikuje o svojej budúcnosti s PS a Spolu

Bratislava 13. marca (TASR) - Nezaradený poslanec Národnej rady SR Tomáš Valášek o svojej politickej budúcnosti debatuje s mimoparlamentným hnutím Progresívne Slovensko (PS) či stranou Spolu. O spájaní demokratických síl sa rozpráva aj s primátorom Bratislavy Matúšom Vallom. Valášek odišiel nedávno z koalície i zo strany Za ľudí, nasledoval svojho kolegu poslanca a primátora Hlohovca Miroslava Kollára. Aj ten avizuje, že v politike nekončí, pripúšťa spoluprácu s PS, hoci s predstaviteľmi hnutia sa ešte nestretol. Valášek tvrdí, že nebude zakladať novú stranu. Kollár zase nechce, aby došlo k chybe, ktorá sa podľa neho udiala nespojením PS, Spolu a Za ľudí do predvolebnej koalície.



"Určite ostávam v politike, chcem pomôcť budovať alternatívu súčasnej koalícii a opozícii. Aby si ľudia, ktorí chcú fungujúce a prosperujúce Slovensko, nemuseli vyberať medzi Igorom Matovičom, zlodejmi a fašistami," uviedol Valášek pre TASR. "Bavím sa s viacerými stranami ako Spolu a Progresívne Slovensko a ľuďmi ako Miro Kollár a Matúš Vallo o spájaní demokratických síl," doplnil.



Kollár sa takisto chce podieľať na vzniku alternatívy k "chaotickému a nekompetentnému" spôsobu vládnutia súčasného premiéra. Po skončení Matovičovej vlády bude podľa neho potrebná kompetentná exekutíva, ktorá krajinu vyvedie z krízy. Rozpráva sa o tom s politikmi z centrálnej aj lokálnej úrovne i ďalšími odborníkmi.



Kollár nevylučuje nový subjekt. "Ja dnes neviem, či sa nakoniec spolupráca na príprave pomatovičovskej alternatívy udeje na pôdoryse existujúcich strán alebo nového subjektu," povedal pre TASR. "V závere by sme však mali všetci veľmi úzko spolupracovať, aby sme nezopakovali chybu, ktorá sa udiala nespojením PS, Spolu a Za ľudí do predvolebnej koalície," vyhlásil s tým, že dôsledkom toho je, že dnes vládne Matovič.



Vallo reagoval, že sa rád stretne s Valáškom, no prioritou je pre neho hlavné mesto. "Je prirodzené, že v tejto situácii ľudia, ktorí majú záujem o veci verejné a majú k sebe názorovo a ideovo blízko, sa viac ako inokedy rozprávajú o svojich predstavách a plánoch. S Tomášom Valáškom sa rád stretnem, lebo ma jeho pohľad na súčasný politický vývoj zaujíma. Prioritou pre mňa však naďalej zostáva Bratislava," uviedol pre TASR.



Hnutie PS komunikuje s viacerými politickými aj nepolitickými osobnosťami o spolupráci. S Vallom diskutujú podľa šéfky PS Ireny Bihariovej primárne o pokračovaní spolupráce na komunálnej úrovni. "Matúša Valla si vážime a veríme, že sa nám podarí prispieť k jeho úspešnému znovuzvoleniu za primátora Bratislavy," priblížila.



Vallo i Kollár sú viceprezidenti Únie miest Slovenska (ÚMS), ktoré vedie Richard Rybníček. Ten v roku 2016 oznámil založenie vlastnej strany TOSKA, ktorá napokon nevznikla. V súčasnosti nemá ambíciu vstúpiť do politického subjektu. Pre TASR uviedol, že o tom nerokuje s Kollárom, Vallom ani nikým ďalším. "Plne sa sústredím na mesto Trenčín a na prácu pre Úniu miest Slovenska. To sú moje priority," doplnil.