T. Valášek kritizuje neodborné a chaotické zmeny v pláne vyzbrojovania

Bratislava 9. februára (TASR) - Poslanec Národnej rady SR Tomáš Valášek (PS) kritizuje chaotické a neodborné zmeny v pláne vyzbrojovania Ozbrojených síl SR. Uviedol to v súvislosti s vyhláseniami ministra obrany Robert Kaliňáka (Smer-SD) o snahe zrušiť nákup vrtuľníkov Viper a úvahami o nákupe ďalších stíhačiek F-16.



"Zloženie našich síl sa nezrodilo náhodne ani by sa nemalo meniť svojvoľne. Niektoré jednotky, ako napríklad ťažká mechanizovaná brigáda, majú výbavu, akú majú, lebo sú súčasťou kolektívnych síl NATO pre obranu Európy. Veliteľstvá Aliancie tým jednotkám predpisujú aj nejakú kvalitu a typ výzbroje. Mimochodom, túto kvalitu my dlhodobo nedosahujeme, ale to minister svojimi zmenami nerieši, práve, naopak," komentoval Valášek.



Kaliňákova snaha zrušiť nákup vrtuľníkov Viper ide podľa Valáška proti vôli vojakov. "Chýba poriadne vysvetlenie, prečo by tie peniaze mali ísť práve na systém Patriot, najdrahší zo všetkých, keď existujú nemecké či izraelské alternatívy," poznamenal. Tvrdí, že rovnako ani pri iniciatíve na nákup ďalších stíhačiek F-16 Kaliňák nevysvetľuje, na čo by extra stíhačky slúžili.



Dodal, že Progresívne Slovensko by uvítalo vznik dlhodobého plánu rozvoja rezortu obrany, ktorý by presahoval niekoľko volebných období a dostal by silu zákona, aby ho budúce vlády nemohli tak ľahko meniť.



Minister obrany tento týždeň v RTVS pripustil objednanie ďalších stíhačiek F-16. V parlamente tiež potvrdil minulý týždeň, že chce rokovať s USA, či by sa zľava na vrtuľníky Viper dala preniesť alebo rozložiť napríklad na kúpu systému protivzdušnej obrany Patriot.



USA ponúkli Slovensku 12 vrtuľníkov Viper s príslušenstvom a vyše 500 rakiet AGM-114 Hellfire s výraznou zľavou ako náhradu za Ukrajine darované stíhačky MiG-29. Slovenská republika by za techniku mala zaplatiť približne 340 miliónov dolárov, pričom jej hodnota je vyše jednej miliardy eur. Bojové vrtuľníky v súčasnosti nie sú vo výzbroji Ozbrojených síl SR, išlo by teda o úplne novú bojovú spôsobilosť.