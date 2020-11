T. Valášek: Neexistuje žiadna spoločná vyšehradská pozícia

Bratislava 19. novembra (TASR) – Neexistuje žiadna spoločná vyšehradská pozícia. V záujme SR je, aby fungovali princípy silného právneho štátu, čo členské krajiny EÚ Maďarsku a Poľsku vyčítajú. Po rokovaní Výboru Národnej rady (NR) SR pre európske záležitosti to uviedol jeho predseda Tomáš Valášek (Za ľudí).



"Ak Maďarsko a Poľsko nezmenia svoj postoj, je možné, že Európska únia (EÚ) pôjde do rozpočtového provizória a bude platiť rozpočet z minulého obdobia," dodal Valášek v reakcii na to, že oba štáty v pondelok (16. 11.) vetovali dlhodobý rozpočet EÚ a ozdravný plán po koronakríze. Vyjadrili tak svoj odmietavý postoj k previazanosti eurofondov s princípmi právneho štátu.



"Je legitímne a v záujme SR, aby fungoval v iných krajinách právny štát. Ak by tak nebolo a nebudeme si navzájom uznávať rozhodnutia súdov, rozpadne sa slobodný spoločný trh," upozornil. Pre otvorenú ekonomiku SR je podľa neho "superdôležité", aby spoločný trh fungoval.



Valášek tiež pripustil, že fond obnovy môže byť realizovaný aj bez Maďarska a Poľska. "Môže sa ísť na báze dohody 25 krajín," doplnil s tým, že Maďarsko s Poľskom by v tomto prípade prišli o peniaze, ktoré mohli z tohto fondu čerpať.