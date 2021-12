T. Valášek o CoFoE: Niektoré témy by mala konferencia posunúť vpred

Bratislava 21. decembra (TASR) - Príprava na budúce bankové kolapsy, možnosť neschopnosti splácania dlhu krajiny eurozóny, reforma migračnej politiky, obrana Európy bez Spojených štátov amerických (USA). To sú témy, ktoré by Konferencia o budúcnosti Európy (CoFoE) mala posunúť vpred, ak k nej členské štáty Európskej únie (EÚ) pristúpia s vážnosťou. Pre TASR to uviedol nezaradený poslanec Národnej rady SR Tomáš Valášek.



"Tieto konferencie robí EÚ viac-menej periodicky, vždy keď sa nazbierajú frustrácie s tým, čo v EÚ funguje a čo nie. Teraz toho nie je málo," poznamenal Valášek v súvislosti s CoFoE.



Pripomína, že nie všetky podobné konferencie skončili v minulosti úspechom. V rokoch 2001 až 2003 napríklad návrh tzv. Konvent o budúcnosti Európy vyprodukoval návrh Ústavy EÚ, ktorý neprešiel referendami vo viacerých členských krajinách. Nakoniec sa podľa Valáška niektoré jeho ustanovenia premietli do Lisabonskej zmluvy. "Členské krajiny si tento neúspech ešte budú dobre pamätať, preto predpokladám, že nastavia očakávania od tejto konferencie realistickejšie ako tomu bolo v prípade Konventu spred dvadsiatich rokov," skonštatoval poslanec.



Na Slovensku prebieha séria konzultácií k jednotlivým politikám EÚ. Valášek je podľa vlastných slov súčasťou konzultácie k spoločnej bezpečnostnej a obrannej politike. Myslí si, že Slovensko by malo pomôcť spustiť rozumnú diskusiu o tom, ako obrániť územie a záujmy EÚ aj v prípade, že by USA prestali byť garantom bezpečnosti európskeho kontinentu.



Konferenciu o budúcnosti Európy organizujú Európsky parlament, Rada EÚ a Európska komisia. Táto iniciatíva dáva občanom Európy možnosť vyjadriť sa k jej budúcemu smerovaniu. Celkovo 800 zástupcov občanov bolo rozdelených do štyroch občianskych panelov, v rámci ktorých sa stretnú trikrát.



Na oficiálnej webovej stránke konferencie futureu.europa.eu sa môže ktokoľvek zaregistrovať a vyjadriť svoj názor či pripomienku k fungovaniu EÚ. Odporúčania panelov budú zahrnuté do záverečnej správy, ktorú pripraví na jar 2022 výkonná rada konferencie. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová zdôraznila, že komisia sa bude riadiť závermi konferencie.