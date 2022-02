T. Valášek podal do pléna návrh na vyhlásenie stavu klimatickej núdze

Na archívnej snímke zo 4. mája 2021 poslanec Národnej rady SR (NRSR) Tomáš Valášek (nezaradený) počas rokovania 28. schôdze parlamentu. Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 18. februára (TASR) - Nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR Tomáš Valášek podal do parlamentu návrh na vyhlásenie stavu klimatickej núdze. Parlament by mal podľa návrhu požiadať vládu, aby pripravila do konca roka návrh tzv. klimatického zákona. Mal by obsahovať záväzok dosiahnuť klimatickú neutralitu Slovenska najneskôr do roku 2050 a cieľ zníženia emisií skleníkových plynov najmenej o 60 percent do roku 2030.NR SR by podľa Valáškovho návrhu mala vyhlásiť na území SR stav klimatickej núdze ako východiskovej pozície na riešenie klimatickej krízy. Mala by nasledovať záväzky z Parížskej dohody o zmene klímy, ktorej je Slovenská republika signatárom. Hlási sa k cieľu dosiahnuť klimatickú neutralitu najneskôr do roku 2050 a usilovať o obmedzenie globálneho otepľovania na 1,5 stupňa Celzia.Parlament by mal podľa návrhu požiadať vládu, aby dôsledne posudzovala vplyv legislatívnych a rozpočtových návrhov na ciele znižovania emisií skleníkových plynov a na ciele adaptácie sa na klimatickú zmenu.Kabinet by mal tiež zabezpečiť aktualizáciu Integrovaného národného energetického a klimatického plánu na roky 2021 – 2030 a Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja SR do roku 2030 s výhľadom do roku 2050. Okrem iného žiada vládu zabezpečiť podporu rozvoja kapacít samospráv miest a krajov pre energetické plánovanie a koordináciu udržateľnej energetiky v regiónoch.Poslanec tvrdí, že o návrhu komunikuje už tri mesiace.skonštatoval Valášek. Návrh vyhlásenia stavu klimatickej núdze by mal ísť na ďalšiu schôdzu NR SR.Valášek návrh predkladá ako iniciatívu mimoparlamentného hnutia Progresívne Slovensko (PS). Europoslanec za PS Martin Hojsík varuje, že toto desaťročie je posledné, počas ktorého môžeme zabrániť nekontrolovateľnému otepľovaniu planéty.upozornil.