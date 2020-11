T. Valášek: Pre Európu i SR je dobré, že D. Trump nebude prezidentom

Bratislava 8. novembra (TASR) - Pre Európu aj Slovensko je dobré, že Donald Trump nebude druhýkrát americkým prezidentom, myslí si predseda Výboru Národnej rady (NR) SR pre európske záležitosti Tomáš Valášek (Za ľudí). Poukázal napríklad na jeho negatívny postoj k Európskej únii (EÚ) a NATO. Uviedol to v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike v súvislosti s predbežným víťazstvom Joea Bidena v prezidentských voľbách v Spojených štátoch.



Vo vzťahu k EÚ si však podľa Valáška nemožno idealizovať ani Bidena. Pokračovať podľa neho budú výčitky pre to, že si EÚ príliš chráni trhy, či nemíňa dosť na obranu. "Ale takéto, povedal by som bežné problémy, ktoré nás trápia už niekoľko dekád, sú oveľa krajšou perspektívou, ako ďalšie štyri roky hádania sa o tom, či má EÚ vôbec existovať," dodal. Očakáva tiež lepšiu spoluprácu pri riešení globálnych otázok, akou je klimatická kríza.



Podpredseda parlamentného európskeho výboru Peter Kmec z mimoparlamentnej strany Hlas-SD očakáva, že Biden sa zameria práve na zahraničnú politiku. Pri transatlantických vzťahoch záleží podľa neho na nomináciách na riadiace pozície, ale aj konkrétnych témach. "Klimatická agenda môže byť veľmi spájajúci článok, na druhej strane očakávam, že obchodná bude stále rozdeľujúca," mieni. Biden sa tiež bude podľa neho snažiť vrátiť USA na piedestál v medzinárodných organizáciách.



Predseda Zahraničného výboru NR SR Marián Kéry (Smer-SD) za negatívum Trumpa považoval odstúpenie od Parížskej klimatickej dohody či dohody s Iránom. Verí, že Biden nebude brať Európsku úniu ako svojho nepriateľa. Nechce tiež, aby eskaloval napätie s Čínou. Ocenil, že Trump nevyhľadával konflikt s Ruskom, čo je podľa neho pre SR dôležité. Podpredseda Zahraničného výboru NR SR Peter Osuský (SaS) naopak ocenil, že Trump upriamil pozornosť na to, že "hrozbou nášho sveta je Čína".



Z hľadiska obchodných vzťahov má podľa Valáška Biden osobný záujem, aby systém voľného obchodného toku fungoval. S Kérym sa zhodli, že slovenská ekonomika je závislá od zahraničnej. Volá po nastavení "pravidiel hry" medzi USA a EÚ, ktoré sa budú dodržiavať. Ako dodal Kmec, naša sila vedie práve cez Úniu.



Valášek označil za bezprecedentné, že súčasný prezident sa chce obrátiť na ústavný súd, ak nevyhrá. Nemyslí si však, že by sa preratúvali hlasy. Kéry sa obáva odporu v uliciach, Osuský by nepreceňoval hĺbku nepokojov.