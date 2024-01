T. Valášek: Rok 2023 bol zlý rok pre slovenskú reputáciu v zahraničí

Bratislava 4. januára (TASR) - Rok 2023 bol zlý rok pre slovenskú reputáciu v zahraničí. Nová vláda prihlásením sa k maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi vyhnala Slovensko na okraj Európskej únie (EÚ) medzi krajiny, ktoré sú v nej brané tak trochu do počtu. Pre TASR to zhodnotil poslanec Národnej rady (NR) SR a podpredseda zahraničného parlamentného výboru Tomáš Valášek (PS).



"Pre Slovensko to nie je ani zďaleka dobré, lebo v praxi to znamená, že keď budeme niečo po zvyšných členských krajinách chcieť, bude skoro nulová vôľa nám vyhovieť," dodal.



Podotkol, že s nástupom novej vlády sa zlepšili vzťahy Slovenska s Maďarskom. V princípe to vníma ako dobrú vec, avšak nie, kým bude v Maďarsku vládnuť Orbán. Podotkol, že kým bude viesť politiku, akú vedie, tak budú záujmy Slovenskej republiky v príkrom rozpore s tým, čo chce on a čo je dobré pre slovenských občanov. V tejto súvislosti nerozumie politike vládnej koalície. "Prečo sa aj prihlásia k veciam, za ktoré je väčšina v EÚ, a potom podporia Viktora Orbána, keď oponuje tým istým veciam, ku ktorým sme sa my prihlásili," ozrejmil.



V zapájaní sa do svetových tém robí Slovensko podľa Valáška stále málo. Skritizoval vládu za presvedčenie, že krajina pre svoju veľkosť nemá šancu robiť viac a byť braná vážne. Považuje to za prejav nedostatku jej sebadôvery. Vplyv a výtlak krajiny podľa neho nezáleží len na veľkosti krajiny, ale aj od šikovných ľudí. Poukázal pritom napríklad na Dánsko, Fínsko a Holandsko. "Toto sú krajiny, ktoré sú porovnateľné s nami alebo dokonca menšie ako my, či rozlohou, či obyvateľstvom, a vedia hrať tú európsku prvú ligu," dodal.



Za najväčšiu výzvu tohto roka Valášek považuje, aby Európa lepšie využila ekonomický a vojenský potenciál pri pomoci Ukrajine. "Povedzme si úprimne, že sme ako Západ zaspali. Príliš pomaly nabiehame na to tempo a rozsah a objem výroby munície a iných vecí, ktoré Ukrajina urgentne potrebuje. Rusko je neporovnateľne chudobnejšie, ale ukázalo sa byť lepšie zorganizované," skonštatoval.