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T. Valášek sa stal podpredsedom Parlamentného zhromaždenia NATO
Parlamentné zhromaždenie si na svojom 72. plenárnom zasadnutí v Berlíne volilo piatich podpredsedov.
Autor TASR
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Berlín 23. novembra (TASR) - Slovenský poslanec a podpredseda opozičnej strany Progresívne Slovensko (PS) Tomáš Valášek sa v pondelok stal novým podpredsedom Parlamentného zhromaždenia (PZ) NATO, informuje TASR.
Parlamentné zhromaždenie si na svojom 72. plenárnom zasadnutí v Berlíne volilo piatich podpredsedov. Keďže o päť funkcií prejavilo záujem päť kandidátov, hlasovalo sa o nich aklamáciou, teda hromadným súhlasom.
Rovnakým spôsobom sa rozhodlo aj o novom predsedovi PZ NATO, ktorým sa stal americký demokratický kongresman Brendan Boyle. Všetkým šiestim zvoleným kandidátom sa za ich prácu poďakoval súčasný predseda PZ NATO Marcos Perestrello.
Parlamentné zhromaždenie NATO sa skladá z delegátov zo všetkých 32 členských krajín Severoatlantickej aliancie, ako aj z pridružených a partnerských krajín. Delegáciu SR vedie práve Valášek.
Parlamentné zhromaždenie si na svojom 72. plenárnom zasadnutí v Berlíne volilo piatich podpredsedov. Keďže o päť funkcií prejavilo záujem päť kandidátov, hlasovalo sa o nich aklamáciou, teda hromadným súhlasom.
Rovnakým spôsobom sa rozhodlo aj o novom predsedovi PZ NATO, ktorým sa stal americký demokratický kongresman Brendan Boyle. Všetkým šiestim zvoleným kandidátom sa za ich prácu poďakoval súčasný predseda PZ NATO Marcos Perestrello.
Parlamentné zhromaždenie NATO sa skladá z delegátov zo všetkých 32 členských krajín Severoatlantickej aliancie, ako aj z pridružených a partnerských krajín. Delegáciu SR vedie práve Valášek.