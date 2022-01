T. Valášek verí, že v roku 2022 ozbrojené sily dostanú dlhodobú víziu

Bratislava 2. januára (TASR) - Dlhodobý plán rozvoja ozbrojených síl sme ani po takmer dvoch rokoch tejto vlády nevideli, upozornil v koncoročnom hodnotení pre TASR nezaradený poslanec Tomáš Valášek pôsobiaci v mimoparlamentnom Progresívnom Slovensku. Dôvod vidí najmä v radikálne sa meniacich finančných východiskách. Verí, že v roku 2022 ozbrojené sily konečne dostanú dlhodobú stabilitu a víziu.



"Je žalostnou vizitkou tejto vlády a OĽANO osobitne, že ani dobré nápady ministra so znalosťou rezortu nevie najväčšie vládne hnutie pretaviť do praxe," uviedol poslanec. Pripomenul, že minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) avizoval predloženie dlhodobého plánu na začiatku volebného obdobia. Odobriť ho mal aj parlament. Ako hovorí, podľa signálov tomu bola naklonená aj opozícia.



Z rezortu obrany sa podľa poslanca opäť stal "trhací kalendár". Poukázal na to, že práve z obrany ukrojil minister financií Igor Matovič (OĽANO) najviac, aby zafinancoval avizované daňové zmeny. "Ukázal tým šokujúcu nevďačnosť vojakom, ktorí len pred rokom podržali krajinu a expremiéra osobne, keď na ich plecia padla ťarcha zabezpečenia plošného testovania," komentoval.



Valášek verí, že tento rok sa ozbrojené sily dočkajú dlhodobej stability a vízie. "Okrem spomínaných častých neplánovaných škrtov totiž pliagou rezortu obrany dlhodobo bolo, že každá nová vláda porušila rozbehnuté modernizačné plány tej predošlej," komentoval Valášek. Začaté projekty sa tak poriadne nedokončili. Po takmer troch dekádach od nezávislosti sa Slovensko podľa neho prepadlo vo výzbroji a kvalite výcviku aj oproti bývalým českým partnerom.