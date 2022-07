Šéf dopravnej polície:Vyšší počet nehôd súvisí aj s uvoľnením opatrení

Bratislava 3. júla (TASR) - Počet dopravných nehôd sa oproti minulému roku zvýšil. Podľa riaditeľa odboru dopravnej polície Tomáša Vrábela to súvisí aj s uvoľnením pandemických opatrení. "Väčšina vodičov dva roky nepoužívala vozidlo, nejazdila a to sa odzrkadlilo nielen na teoretických vedomostiach, ale aj praktických zručnostiach," uviedol pre TASR.



K najčastejším príčinám nehôd patrí podľa Vrábela prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti, nevenovanie sa vedeniu vozidla a nesledovanie situácie v cestnej premávke, vrátane používania mobilu či rôznych mobilných aplikácií počas jazdy. Vodiči tak zídu mimo cesty, kde narazia do pevnej prekážky, prípadne prejdú do protismeru, kde sa zrazia s iným vozidlom. "Často následky týchto dopravných nehôd bývajú fatálne," dodal šéf dopravnej polície.



S cieľom znížiť počet dopravných nehôd a jej následkov a v záujme ochrany života, zdravia osôb a majetku už polícia avizovala viacero dopravno-bezpečnostných akcií aj počas leta. Kontroly sa zamerajú okrem alkoholu či dodržiavania rýchlosti aj na správne predchádzanie, spôsob jazdy, ale aj ďalšie povinnosti vodičov vyplývajúce zo zákona. Jednotlivé krajské riaditeľstvá Policajného zboru majú po analýze dopravnej nehodovosti vo svojom kraji prijímať individuálne opatrenia.



Porušenia pravidiel cestnej premávky policajti už dokumentujú aj prostredníctvom dronov. Samostatnú akciu venujú aj vodičom nákladných vozidiel, ktorých kontrolujú z autobusu s vyvýšeným sedením.



Ku koncu júna evidovala polícia na Slovensku vyše 5800 nehôd, pričom v rovnakom období ich vlani bolo 5017. Na cestách tento rok zahynulo už 120 ľudí, ťažko sa zranilo 360 osôb.