Tabák bude musieť inšpektorom vysvetliť svoje kúpanie v horskom potoku

Bratislava 8. augusta (TASR) - Poslankyňa Národnej rady (NR) SR Romana Tabák (OĽANO) bude musieť Slovenskej inšpekcii životného prostredia (SIŽP) objasniť svoje kúpanie sa v tatranskom horskom potoku. Na prešetrenie prípadu prišli dva podnety. Pre TASR to uviedla hovorkyňa inšpekcie Tamara Lesná.



Prípad vyšetruje odbor inšpekcie ochrany prírody a krajiny Inšpektorátu životného prostredia Košice. "V týchto dňoch pracovníci inšpekcie vyzvú poslankyňu Tabák, aby objasnila svoje konanie a vysvetlila skutočnosti, na ktoré poukazovali podnety, ktoré v tejto veci SIŽP dostala," priblížila Lesná. Doplnila, že jeden podnet na prešetrenie kúpania sa poslankyne prišiel zo Správy Tatranského národného parku (TANAP), druhý, občiansky, dostala inšpekcia elektronicky.



Tabák zverejnila na sociálnej sieti fotku, ako sa kúpe v potoku na území TANAP-u, ako miesto označila Studenovodské vodopády, kde platí najprísnejší stupeň ochrany. Následne uviedla, že miesto zle označila.



Poslankyňa považuje za správne, že jej kúpanie sa bude riešiť SIŽP. "Nemyslím si, že by som mala byť nejakým spôsobom zvýhodňovaná len preto, lebo som poslankyňa NR SR," uviedla pre TASR s tým, že by sa rada dozvedela, či sa skutočne priestupku dopustila. Tabák je pripravená zaplatiť aj prípadnú pokutu. Jej výška môže v prípade vážneho poškodenia životného prostredia alebo biotopov siahať až do výšky 3319 eur.