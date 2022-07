Tabák: Je príjemné vedieť, že mám otvorené dvere do klubu Sme rodina

Bratislava 8. júla (TASR) - Poslankyňa Národnej rady SR Romana Tabák zatiaľ nevylúčila ani nepotvrdila svoju vstup do poslaneckého klubu Sme rodina. "Je príjemné vedieť, že mám otvorené dvere do poslaneckého klubu Sme rodina. Zatiaľ však zostávam v parlamente ako nezaradená poslankyňa," uviedla pre TASR v súvislosti s vyjadreniami predsedu Sme rodina a parlamentu Borisa Kollára o septembrovom zvyšovaní počtu členov ich poslaneckého klubu.



"Nevidím dôvod vyjadrovať sa k politickým bojom medzi SaS a OĽANO a byť nástrojom tejto 'vojny'," dodala poslankyňa. Na otázku, či zverejní svoje rozhodnutie o vstupe do klubu Sme rodina v septembri, uviedla, že "všetko je možné".



Kollár v piatok potvrdil, že klub Sme rodina bude od septembra fungovať v Národnej rade SR s 20 poslancami. Posilniť ho majú nezaradení poslanci Romana Tabák, Ján Krošlák a Jozef Šimko.



SaS počas týždňa vypovedala koaličnú zmluvu, žiada ju prepracovať na základe aktuálnych politických reálií. Po odchode viacerých členov strany Za ľudí do klubu SaS mali liberáli v pléne 19 poslancov. Klub Sme rodina doteraz fungoval s počtom 17, po posilnení ich bude mať 20. Ostane teda druhým najsilnejším v koalícii.



Tabák vylúčili v máji z klubu OĽANO po hlasovaní o žiadosti prokuratúry o súhlas s vydaním Roberta Fica (Smer-SD) do väzby, pri ktorom nehlasovala.