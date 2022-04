Tabák neuvažuje nad odchodom z OĽANO, Čekovský jej navrhne žltú kartu

Bratislava 14. apríla (TASR) - Poslankyňa Národnej rady (NR) SR Romana Tabák zatiaľ neuvažuje nad odchodom z klubu OĽANO pre kritiku jej vyjadrení. Poslanec Kristián Čekovský pre TASR uviedol, že na najbližšom zasadnutí klubu chce navrhnúť pre Tabák i poslanca Milana Kuriaka (OĽANO) tzv. žltú kartu.



"Nad odchodom z OĽANO zatiaľ neuvažujem. Nepatrím medzi zákerných a 'ješitných' politikov, ktorí by chceli odplatu. Ak chceme niečo zmeniť, tak to dokážeme jedine spoločne. Naďalej sa budem sústrediť na svoju prácu a osobné invektívy zo strany iných osôb budem ignorovať," uviedla pre TASR Tabák.



Poslankyňa prednedávnom na sociálnej sieti odmietla odovzdanie obranného systému S-300 Ukrajine, pretože "nechce, aby sa Slovensko zapojilo do vojenského konfliktu". Jej vyjadrenie skritizoval minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO), čo Tabák označila ako "kopnutie" si do ženy. Dodala, že na neúctu voči ženám si už v OĽANO i v politike zvykla. Aj Kuriak na sociálnej sieti v reakcii na darovanie systému uviedol, že sa "pod to nemôže podpísať".



Čekovský chce obom navrhnúť žltú kartu, ktorá má byť napomenutím. "Po žltej príde červená, čo znamená hlasovanie o vylúčení z klubu podobne ako v prípade Martina Čepčeka," vysvetlil. Najbližšie zasadnutie klubu by mohlo byť podľa jeho slov v čase začiatku riadnej schôdze NR SR, ktorá je naplánovaná od 26. apríla.



Dodal, že pre rôzne výstrelky poslankyne Tabák klesá kredit ostatných poslancov i celého hnutia. "Namiesto reálnej práce nás ľudia hodnotia podľa jej statusov či fotiek v potoku národného parku. Sama sa tak vytesňuje zo spolupráce s viacerými kolegami vrátane mňa. A to aj pre jej vyjadrenia k vojenskej pomoci Slovenska pre Ukrajinu, od ktorých sa dištancujem," doplnil.



V súvislosti s pôsobením Tabák v klube OĽANO chce prísť s návrhom aj Andrej Stančík (OĽANO), no nechcel ho špecifikovať. Tabák by sa mala podľa neho zamyslieť, ako reprezentuje ženy v politike a či im svojím vystupovaním nerobí medvediu službu. "Jej hanebné vyjadrenia na adresu ministra Naďa považujem za prekročenie čiary," uzavrel.