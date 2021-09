Tabule so smerníkmi v obciach by mohli byť aj v menšinovom jazyku

Bratislava 21. septembra (TASR) - Nápisy na tabuliach so šípovými smerníkmi v obciach by okrem slovenčiny mohli byť napísané aj v jazyku menšiny. Vyplýva to z novely zákona o používaní jazykov národnostných menšín, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania.



Do zákona sa má zaviesť možnosť pre obce použiť šípové smerníky s názvom vyznačených cieľov v štátnom jazyku aj v jazyku národnostnej menšiny s cieľom navádzania účastníkov cestnej premávky.



V súčasnosti sa v jazyku menšiny uvádza názov obce na dopravných značkách označujúcich začiatok a koniec obce, ako aj na budovách orgánov verejnej správy a ďalších vybraných miestach. Ide o tie obce, v ktorých majú občania SR patriaci k národnostnej menšine trvalý pobyt a tvoria podľa dvoch po sebe nasledujúcich sčítaniach obyvateľov najmenej 15 percent obyvateľov. V tomto prípade majú právo v obci používať v úradnom styku jazyk menšiny.



Šípové smerníky s názvom cieľov aj v jazyku národnostnej menšiny sa podľa predkladateľa novely Györgya Gyimesiho (OĽANO) využívajú vo viacerých európskych štátoch, napríklad vo Fínsku, v Škótsku, Írsku, Srbsku či Rumunsku.



Nová legislatíva by v prípade definitívneho schválenia mala byť účinná od 1. januára 2022.