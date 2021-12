Agrorezort vysvetlil dôvody podpory chovu ošípaných

Bratislava 29. decembra (TASR) - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR detailne vysvetlilo dôvody podpory chovu ošípaných aj spôsob jej výpočtu a na rozdiel od bývalých vlád Smeru, Hlasu a SNS zaviedlo opatrenia na zvýšenie objektívnej transparentnosti a obmedzenie možnosti jednotlivcom zasahovať do schém pomoci. Uviedol to pre TASR odbor komunikácie MPRV v reakcii na stredajšie vyjadrenia strany Hlas-SD.



"Aj preto zavádzame cenníky na techniku a stavebné práce financované z eurofondov, aby sa 'Eldorádo' v rozkrádaní podpôr a dotácií, ktoré tu zaviedol práve Smer a 'zdokonalila' SNS, už nikdy neopakovalo," zdôraznil agrorezort.



MPRV v reakcii dodalo, že skartovanie dokumentácie a zametanie dôkazov bol základný princíp práce počas vlád Smeru. Tento spôsob už je dávno minulosťou, aj keď to Slovensko bude stáť ešte stovky miliónov eur na opravách a korekciách.



Hovorkyňa opozičnej mimoparlamentnej strany Hlas-SD Patrícia Medveď Macíková v súvislosti s podporou na ošípané, o ktorej strana informovala v utorok (28. 12.), v stredu uviedla, že MPRV podporilo z dvoch miliónov eur pre chovateľov ošípaných len 4 % fariem, a to najmä veľkochovy a subjekty blízke hnutiu OĽANO. MPRV SR podľa nej zavádza verejnosť pri obrane svojich politických funkcionárov. Nastavením vzorca na rozdelenie dvoch miliónov eur chovateľom ošípaných cielene zvýhodnilo nielen subjekty blízke OĽANO, ale aj zahraničné veľkochovy.