Taiwanský minister zahraničných Joseph Wu navštívi Slovensko a Česko

Tchaj-pej 21. októbra (TASR) – Taiwanský minister zahraničných vecí Joseph Wu Čao-sie navštívi budúci týždeň Slovensko. Počas svojej zriedkavej cesty do Európy navštívi Wu aj Českú republiku a virtuálne vystúpi na summite o Číne v Ríme. Vo štvrtok to oznámilo taiwanské ministerstva zahraničných vecí, informovala agentúra Reuters.



Hovorkyňa taiwanského rezortu diplomacie Joanne Ou Ťiang-an pre novinárov uviedla, že Wu najskôr navštívi Slovensko, kam zavíta v utorok, a zúčastní sa na konferencii na tému Odolnosť a globálna ekonomická spolupráca po pandémii, ktorú organizuje slovenský think-tank Globsec.



Zo Slovenska odcestuje do Prahy, kde sa stretne s predsedom českého Senátu Milošom Vystrčilom a s pražským primátorom Zdeňkom Hřibom. Vystrčil a Hřib vlani totiž navštívili Taiwan, čím rozhnevali Čínu.



Následne chce Wu virtuálne vystúpiť na summite Medziparlamentnej aliancie pre Čínu (IPAC), ktorý sa bude konať v piatok v Ríme, a zúčastní sa ňom aj šéf tibetskej exilovej vlády Penpa Cering.



Taiwan, ktorý Peking považuje za súčasť pevninskej Číny, neudržiava oficiálne diplomatické s nijakou európskou krajinou okrem Vatikánu. Snaží sa však udržiavať väzby s podobne zmýšľajúcimi krajinami Európskej únie.



„Budeme aktívnejšie vyhľadávať podporu medzinárodného spoločenstva a tešíme sa na posilnenie vzťahov medzi Taiwanom a demokratickými krajinami strednej a východnej Európy," uviedla Joanne Ou.



Slovensko, Česko, Poľsko a Litva darovali Taiwanu vakcíny proti covidu. Litva a Taiwan sa taktiež do konca tohto roka aj napriek nesúhlasu Číny chystajú otvoriť navzájom veľvyslanectvá vo svojich hlavných mestách.



Pre tlak Číny, ktorá považuje demokratický Taiwan s jeho vlastnou autonómnou vládou za súčasť pevninskej Číny, nechcú mnohé svetové krajiny hostiť predstaviteľov taiwanskej vlády. Napriek tomu však Wu v roku 2019 navštívil napríklad Dánsko, kde prehovoril aj na demokratickom summite v Kodani.



Čína v poslednom čase však zvýšila vojenský nátlak na Taiwan a viackrát narušila vzdušný priestor tejto krajiny, do ktorého opakovane vyslala svoje bojové lietadlá, aby tak prinútila predstaviteľov Taiwanu akceptovať čínsku suverenitu.



Taiwan na čele so svojou demokratickou vládou však vyhlasuje, že je nezávislou krajinou, ktorá bude brániť svoju slobodu.