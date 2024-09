Tajná služba v súvislosti s bombovými hrozbami prijíma opatrenia

Bratislava 6. septembra (TASR) - Slovenská informačná služba (SIS) v súvislosti s bombovými hrozbami prijíma opatrenia v súčinnosti s inými bezpečnostnými zložkami. Pre TASR to uviedla hovorkyňa SIS Katarína Némová s tým, že o nich nemôže podrobne informovať. V rámci polície vedie vyšetrovanie Úrad boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK).



Podľa hovorcu Prezídia Policajného zboru Romana Hájeka vedie vyšetrovanie ÚBOK, pretože v jeho pôsobnosti sú aj vnútroštátne teroristické hrozby. Vyšetrovateľ prípad kvalifikoval ako obzvlášť závažný zločin teroristického útoku.



Protiteroristická centrála, ktorá spolu s ÚBOK a ďalším samostatným útvarom od 1. septembra nahradili Národnú kriminálnu agentúru, má podľa hovorcu v pôsobnosti najmä hrozby spojené s medzinárodným terorizmom.



"Protiteroristická centrála zostáva, tak ako doposiaľ, aj naďalej kontaktným a metodicko-analyticko-koordinačným pracoviskom s tým rozdielom, že kým doposiaľ trestné činy (do konca augusta) odhaľovali a vyšetrovali regionálne odbory NAKA, v súčasnosti je na to príslušný ÚBOK," podotkol Hájek.



Počas prvého týždňa školského roka dostalo viacero škôl emaily o údajných bombách v priestoroch škôl. Situácia sa opakovala niekoľko dní. Podľa piatkového výhražného emailu mala byť bomba aj v košickom Dóme sv. Alžbety. Žiadna z hrozieb sa zatiaľ nepotvrdila.