Tajomníci Maďarska a SR rokovali o spolupráci vo vysokom školstve

Komárno 28. januára (TASR) - Spolupráca Slovenskej republiky a Maďarska v oblasti vysokého školstva bola hlavnou témou bilaterálneho rokovania štátneho tajomníka Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR (MŠVVaM) Róberta Zsemberu so štátnou tajomníčkou maďarského Ministerstva kultúry a inovácií Veronikou Vargovou-Bajuszovou, ktoré sa konalo v utorok v Komárne.



"Maďarská aj slovenská strana detailne predstavila koncept a aktuálnu implementáciu výkonnostných zmlúv vo vysokom školstve," povedal Zsembera, ktorý vyjadril presvedčenie, že vzťahy medzi Maďarskom a Slovenskom na úrovni vysokého školstva sú na veľmi dobrej úrovni.



Podľa jeho slov svedčí o tom aj fungovanie jednej z verejných vysokých škôl na Slovensku - Univerzity J. Selyeho v Komárne, ktorá má vzdelávacie programy vo vyučovacom jazyku maďarskom, je rovnako podporovaná z pozície štátu ako aj ostatné verejné vysoké školy, a ktorá bola miestom utorkového rokovania.



Okrem vytvorenia zmiešanej slovensko-maďarskej pracovnej skupiny, ktorej hlavnou úlohou bude zdieľať skúsenosti a vymieňať si inšpiráciu medzi slovenským a maďarským vysokým školstvom, sa dohodli aj na zrealizovaní spoločného stretnutia zástupcov slovenského a maďarského vysokého školstva za účasti štátnych tajomníkov, akadémie vied a prípadne veľkých vedeckých inštitúcií, ktoré sú v našich krajinách.



Cieľom uvedeného stretnutia je vznik nových partnerstiev, výmena skúseností, z čoho budú v konečnom dôsledku profitovať študenti v rámci mobilít, prípadne spoločných študijných programov, dvojitých diplomov, ale aj v rámci výmeny výskumníkov medzi maďarskými a slovenskými inštitúciami.



Štátni tajomníci sa zhodli na tom, že by európske témy mali byť riešené spoločne v rámci regiónu. "Aby sme pred dôležitými rozhodnutiami, ako je európsky diplom alebo nové rámcové obdobie programu pre výskum a inovácie, vedeli spoločne komunikovať a koordinovať aktivity a boli tak aj vnútorne silnejší v rámci nášho regiónu," dodal Zsembera.



Vargová-Bajuszová na rokovaní predstavila niekoľko rokov fungujúci nový maďarský model financovania univerzít založený na výkonnosti a model strategického partnerstva, ktorý bol prezentovaný aj členským krajinám Európskej únie v rámci predsedníctva Maďarska v Rade EÚ v druhom polroku vlaňajšieho roka.



"Hovorili sme aj o tom, že inštitúcie a odborníci venujúci sa zabezpečeniu kvality vzdelávania by mali koordinovať svoje kroky a mali by sa stretávať na rôznych úrovniach. V otázkach európskych diplomov sme sa zhodli na tom, že nechceme 'dvojrýchlostný' európsky systém univerzít.