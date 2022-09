Takáč a Žiak predpokladajú menšinovej vláde krátku budúcnosť

Bratislava 11. septembra (TASR) - Poslanci parlamentu Richard Takáč (Smer-SD) a Miroslav Žiak (SaS) predpokladajú, že menšinová vláda bude mať krátke trvanie. Poslanec Andrej Stančík z OĽANO verí, že opozícia podporí v parlamente koaličné návrhy na pomoc ľuďom. Uviedli to v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike.



"Menšinová vláda má trvanlivosť maximálne mesiac," vyhlásil Žiak. Čuduje sa ministrom, ktorí chcú ísť do menšinovej vlády. "Neprejde im žiadny zákon, neprejde im prakticky nič," podotkol. "Toto dlho nevydrží," zdôraznil Takáč. Zopakoval, že cestou sú predčasné parlamentné voľby.



"Verím, že zodpovedné riešenia pre ľudí strana SaS aj opozícia podporia," uviedol Stančík. Vyhlásil, že do poslednej minúty bojoval za zachovanie štvorkoalície. "Považoval som to za najlepšie riešenie," doplnil.



Ako o kandidátovi na šéfa rezortu hospodárstva sa hovorí o Karolovi Hirmanovi. "Poznám Hirmana, je to fundovaný odborník na energie. Je zodpovedné, že sa rozhodol vziať túto zodpovednosť na seba," uviedol Stančík. "Pri niektorých menách mám veľké otázniky," reagoval Takáč. Koalícia sa snaží obsadiť štyri ministerské stoličky po demisii ministrov za SaS.



V súvislosti s energetickou krízou a inflačnými tlakmi volá Takáč po adresnej pomoci obyvateľstvu. "Budeme určite pomáhať dôchodcom a skupinám ľudí, ktoré sú najdotknutejšie touto krízou," reagoval Stančík. Žiak podotkol, že rezort hospodárstva pripravil energetický zimný balíček i memorandum s elektrárňami o zastropovaní cien. Rezort podľa jeho slov nemal pri financovaní opatrení podporu od ministra financií.