< sekcia Slovensko
Takáč chystá odškodné za sucho, I. Štefunko kritizoval pripravenosť
Podľa Štefunka už mohli byť takéto mechanizmy pripravené.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 30. mája (TASR) - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pripravuje odškodnenie farmárov v súvislosti so suchom. V diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy to povedal minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD). Diskutoval s poslancom NR SR Ivanom Štefunkom (PS), ktorý mu vyčítal, že rezort nie je na krízy vopred pripravený.
Pri odškodňovaní poľnohospodárov sú podľa Takáča v hre prostriedky z rezervného fondu. „Požiadali sme Európsku komisiu o tieto finančné prostriedky, ale musíme počkať, kým budeme vedieť vyčísliť škody. Plus, samozrejme, potom môžeme odškodňovať a dávať aj spoluúčasť zo štátneho rozpočtu, čiže môže to byť kombinácia týchto dvoch zdrojov finančných prostriedkov,“ priblížil s tým, že ministerstvo chystá mechanizmy, ako tieto prostriedky doručiť.
Podľa Štefunka už mohli byť takéto mechanizmy pripravené. Zásadné tiež podľa neho je, aby sa riešilo zavlažovanie. Minister avizoval, že v tejto súvislosti rezort pripravuje analytický projekt podobný PPP projektom pri mostoch.
Politici v relácii hovorili aj o vápnení lesov. Podľa Štefunka nie je presvedčivý dôkaz o tom, že by to bolo prospešné a ide doslova o vyhadzovanie peňazí. Takáč oponoval, že také opatrenia sa robia aj v Českej republike a Nemecku, zároveň ide opatrenie zapísané v strategickom pláne a tie prostriedky sa nedajú využiť na hocičo.
Takáč ubezpečil, že financovanie cez Pôdohospodársku platobnú agentúru (PPA) pre poľnohospodárov, potravinárov a lesníkov nie je ohrozené, s čím súhlasil aj Štefunko. Za nepravdivú Takáč označil informáciu, že agentúra by mala najneskôr v júni prejsť do režimu podmienenej akreditácie. Štefunko uviedol, že aj keď Takáčov rezort rieši s Európskou komisiou šesť chybných projektov, nerieši personálne problémy, na ktoré komisia upozornila.
Štefunko, ktorý je podpredsedom PS, uviedol, že je spokojný s výsledkami predsedu PS Michala Šimečku. Vyjadril sa aj k možnému spájaniu opozičných síl. „PS sa bude snažiť o to, aby neprepadol žiaden opozičný hlas a z toho vychádzajú naše aktivity spájania sa opozičných strán. Je rok a pol do volieb, uvidíme, ako to dopadne. My nehovoríme, že to je na 100 %,“ priblížil. Cieľom podľa neho je, aby sa na Slovensku zmenila vláda. Takáč uviedol, že Smer-SD pôjde do volieb samostatne a je presvedčený, že ich vyhrá.
Politici sa vyjadrili aj k aktuálnym politickým témam. Takáč, ktorý je podpredsedom Smeru-SD, kritizoval, že koaliční partneri začali verejne hovoriť o svojich požiadavkách na ďalší rozpočet bez toho, aby sa na tom dohodli v koalícii. Reagoval tak napríklad na vyjadrenie ministra vnútra a predsedu Hlasu-SD Matúša Šutaja Eštoka, ktorý povedal, že bez zvýšenia platov policajtov neschvália budúcoročný rozpočet. Takáč je tiež presvedčený, že verejné financie súčasná vláda odovzdá v lepšom stave, ako ich dostala.
Štefunko kritizoval, že energopomoc sa ani po úpravách netýka ľudí, ktorí vykurujú drevom. To sú pritom často tie najzraniteľnejšie domácnosti. Odmieta aj návrh Šutaja Eštoka, aby ľudia bez ukončenej strednej školy nemohli mať vodičský preukaz. V krajine, kde je zlá infraštruktúra, je to podľa neho zbytočné obmedzenie mobility.
Takáč potvrdil, že balíček prorastových opatrení pôjde na vládu v stredu po schválení tripartitou a potom ako jeden zákon v skrátenom legislatívnom konaní na aktuálnu schôdzu parlamentu. Štefunko povedal, že sa k nim nevie vyjadriť, pretože nie sú verejné.
Obaja diskutujúci sa zhodli, že ak by americký prezident Donald Trump napadol Kubu, bolo by to porušením medzinárodného práva.
Pri odškodňovaní poľnohospodárov sú podľa Takáča v hre prostriedky z rezervného fondu. „Požiadali sme Európsku komisiu o tieto finančné prostriedky, ale musíme počkať, kým budeme vedieť vyčísliť škody. Plus, samozrejme, potom môžeme odškodňovať a dávať aj spoluúčasť zo štátneho rozpočtu, čiže môže to byť kombinácia týchto dvoch zdrojov finančných prostriedkov,“ priblížil s tým, že ministerstvo chystá mechanizmy, ako tieto prostriedky doručiť.
Podľa Štefunka už mohli byť takéto mechanizmy pripravené. Zásadné tiež podľa neho je, aby sa riešilo zavlažovanie. Minister avizoval, že v tejto súvislosti rezort pripravuje analytický projekt podobný PPP projektom pri mostoch.
Politici v relácii hovorili aj o vápnení lesov. Podľa Štefunka nie je presvedčivý dôkaz o tom, že by to bolo prospešné a ide doslova o vyhadzovanie peňazí. Takáč oponoval, že také opatrenia sa robia aj v Českej republike a Nemecku, zároveň ide opatrenie zapísané v strategickom pláne a tie prostriedky sa nedajú využiť na hocičo.
Takáč ubezpečil, že financovanie cez Pôdohospodársku platobnú agentúru (PPA) pre poľnohospodárov, potravinárov a lesníkov nie je ohrozené, s čím súhlasil aj Štefunko. Za nepravdivú Takáč označil informáciu, že agentúra by mala najneskôr v júni prejsť do režimu podmienenej akreditácie. Štefunko uviedol, že aj keď Takáčov rezort rieši s Európskou komisiou šesť chybných projektov, nerieši personálne problémy, na ktoré komisia upozornila.
Štefunko, ktorý je podpredsedom PS, uviedol, že je spokojný s výsledkami predsedu PS Michala Šimečku. Vyjadril sa aj k možnému spájaniu opozičných síl. „PS sa bude snažiť o to, aby neprepadol žiaden opozičný hlas a z toho vychádzajú naše aktivity spájania sa opozičných strán. Je rok a pol do volieb, uvidíme, ako to dopadne. My nehovoríme, že to je na 100 %,“ priblížil. Cieľom podľa neho je, aby sa na Slovensku zmenila vláda. Takáč uviedol, že Smer-SD pôjde do volieb samostatne a je presvedčený, že ich vyhrá.
Politici sa vyjadrili aj k aktuálnym politickým témam. Takáč, ktorý je podpredsedom Smeru-SD, kritizoval, že koaliční partneri začali verejne hovoriť o svojich požiadavkách na ďalší rozpočet bez toho, aby sa na tom dohodli v koalícii. Reagoval tak napríklad na vyjadrenie ministra vnútra a predsedu Hlasu-SD Matúša Šutaja Eštoka, ktorý povedal, že bez zvýšenia platov policajtov neschvália budúcoročný rozpočet. Takáč je tiež presvedčený, že verejné financie súčasná vláda odovzdá v lepšom stave, ako ich dostala.
Štefunko kritizoval, že energopomoc sa ani po úpravách netýka ľudí, ktorí vykurujú drevom. To sú pritom často tie najzraniteľnejšie domácnosti. Odmieta aj návrh Šutaja Eštoka, aby ľudia bez ukončenej strednej školy nemohli mať vodičský preukaz. V krajine, kde je zlá infraštruktúra, je to podľa neho zbytočné obmedzenie mobility.
Takáč potvrdil, že balíček prorastových opatrení pôjde na vládu v stredu po schválení tripartitou a potom ako jeden zákon v skrátenom legislatívnom konaní na aktuálnu schôdzu parlamentu. Štefunko povedal, že sa k nim nevie vyjadriť, pretože nie sú verejné.
Obaja diskutujúci sa zhodli, že ak by americký prezident Donald Trump napadol Kubu, bolo by to porušením medzinárodného práva.