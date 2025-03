Takáč: Ďalšie ohnisko slintačky a krívačky zatiaľ nepribudlo

Bratislava 30. marca (TASR) - Na Slovensku nepribudlo k štyrom doterajším žiadne ďalšie ohnisko nákazy slintačky a krívačky. Povedal to v nedeľnej relácii STVR O 5 minút 12 minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD). Všetky zvieratá na farmách s potvrdenou nákazou budú podľa šéfa agrorezortu usmrtené do utorka (1. 4.) a náhrada škody pre drobných chovateľov za ich usmrtené zvieratá v rizikovej oblasti by mala byť vyriešená do konca budúceho týždňa. Opozičná poslankyňa Veronika Remišová (hnutie Slovensko, Za ľudí, KÚ) ministra kritizovala za oneskorené a nedostatočne komunikované opatrenia.



„Čo sa týka Slovenskej republiky, tak môžem potvrdiť, že k aktuálnej hodine máme stále potvrdené len tie štyri chovy, ktoré boli detegované pozitívnym vírusovým ochorením slintačky a krívačky,“ povedal minister. Ďalšie podozrenia sa podľa neho nepotvrdili a príznaky nákazy mohli byť spôsobené inými chorobami. Ako príklad uviedol chov v Galante, v ktorom sa slintačka nepotvrdila ani po trojnásobnom testovaní. O aktuálnej situácii s nákazou by v nedeľu mal rokovať krízový štáb a v pondelok (31. 3.) by mala mimoriadne zasadnúť aj vláda SR.



Remišová Takáča kritizovala za údajne oneskorené prijímanie opatrení a za nedostatočnú komunikáciu s farmármi, ktorým podľa nej chýbajú informácie. Odmietla tvrdenie ministra, podľa ktorého Európska komisia v monitorovacej správe ocenila prijaté opatrenia na zamedzenie šírenia tejto choroby. „Európska komisia nám v tejto správe vyčíta, že máme zlepšiť dozor, že máme zlepšiť testovanie, vyčíta nám meškania s vakcináciou, vyčíta nám zlú koordináciu, vyčíta nám dokonca, že nevedela identifikovať nejaký centrálny orgán, ktorý by bol zodpovedný za legislatívu, vyčíta nám meškanie v opatreniach, vyčíta nám to, že máme zlepšiť dezinfekciu,“ priblížila poslankyňa.



Minister Takáč túto interpretáciu odmietol. „Prijaté opatrenia slovenskými orgánmi boli včasné, odborne realizované a v súlade s európskou legislatívou. Slovensko zvláda situáciu, no riziká stále pretrvávajú. Opatrenia boli prijaté bezodkladne po zistení prvých prípadov, pričom spolupráca medzi regionálnou veterinárnou a potravinovou správou a Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR fungovala efektívne,“ zacitoval Takáč zo správy. Remišová oponovala, že minister asi nemá kompletný preklad tohto hodnotenia.



Politici sa dotkli aj témy likvidácie zdravých zvierat v trojkilometrovom okruhu od ohniska nákazy. Zatiaľ čo Remišová upozornila na to, že legislatíva EÚ neprikazuje, ale iba odporúča takýto postup, Takáč ho obhajoval vysokým rizikom rozšírenia nákazy. Podľa opozičnej poslankyne by štát mal dôslednejšie ľuďom vysvetľovať dôvody likvidácie zdravých chovov a pracovať na ich odškodnení. Šéf rezortu pôdohospodárstva priblížil, že už zasadajú komisie a spisujú škody drobných chovateľov. Administratívne procesy vedúce k ich odškodneniu by chcel mať dokončené počas najbližšieho týždňa. U veľkých fariem bude odškodnenie trvať niekoľko mesiacov a financované by malo byť z viacerých zdrojov.