Takáč: Experti z EK odobrili správnosť opatrení k slintačke a krívačke

Bratislava 27. marca (TASR) - Odborníci z Európskej komisie (EK) odobrili správnosť opatrení, ktoré SR nastavila pri riešení ochorenia slintačky a krívačky. Uviedol to vo štvrtok po stretnutí s expertmi EK minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD).



„Môžem na začiatok povedať, že experti jednoznačne potvrdili, že kroky, ktoré robí ústredný riaditeľ (Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Martin Chudý, pozn. red.) so svojím tímom, sú tie správne a veľakrát aj podľa mňa nad rámec toho, čo nám ukladá európska legislatíva. Musím povedať, že nikto nemôže spochybniť tie kroky, ktoré sa realizovali, a to nám potvrdili aj daní experti,“ uviedol Takáč.



Pripomenul, že prvý prípad ochorenia slintačky a krívačky sa na Slovensku objavil uplynulý piatok (21. 3.). Aktuálne sú potvrdené štyri chovy postihnuté týmto ochorením. „Nemáme potvrdené žiadne ďalšie ohniská, čo je veľmi podstatná informácia, nemáme hlásené ani nejaké podozrenia,“ prízvukoval minister.



Zopakoval, že drobní chovatelia v okolí ohnísk nákazy, ktorí museli v súvislosti s ochorením utratiť chovy zvierat, budú v najbližších dňoch odškodňovaní.



Ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Martin Chudý pripomenul, že treba prísne dodržiavať pravidlá biologickej bezpečnosti na ochranu chovov. Dôležité sú podľa neho pravidelné klinické prehliadky a testovanie zvierat. Spolu s ministrom doplnili, že hoci sa uvádza inkubačná doba sedem až 14 dní, objavenie ďalšieho prípadu v Maďarsku po takmer troch týždňoch ukazuje, že nákaza sa môže objaviť aj po dlhšom čase.