Takáč: Koalícia neplánuje navrhovať podpredsedu NRSR, čaká na návrh PS

Bratislava 21. septembra (TASR) - Koalícia neplánuje navrhovať kandidáta na podpredsedu Národnej rady (NR) SR. Čaká na návrh Progresívneho Slovenska (PS) ako najväčšej opozičnej strany. V diskusnej relácii STVR O 5 minút 12 to vyhlásil minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD). Poslanec parlamentu a podpredseda hnutia KDH Marián Čaučík súhlasí, že post podpredsedu parlamentu patrí PS. KDH podľa jeho slov kandidáta navrhovať nebude.



"Čakáme na návrh opozície, najväčšej opozičnej strany Progresívneho Slovenska. My neberieme právo opozícii mať podpredsedu parlamentu," povedal Takáč. Myslí si, že koalícia nebude mať problém ani v prípade, ak by sa opozícia dohodla na kandidátovi z inej opozičnej strany.



Čaučík zdôraznil, že KDH nebude navrhovať na post podpredsedu NR SR svojho kandidáta. "Post podpredsedu patrí PS ako najväčšej opozičnej strane," skonštatoval. Poslanec zároveň vyzval koaličné strany, aby končene zvolili predsedu parlamentu. "Ak to vládna koalícia nevie urobiť, tak pridajte hlasy nášmu kandidátovi a môžeme mať Františka Mikloška ako predsedu parlamentu," dodal.