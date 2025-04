Takáč má návrh o mimovládkach za štandardnú legislatívu

Bratislava 5. apríla (TASR) - Návrh novely zákona o neziskových organizáciách vychádza z európskeho legislatívneho štandardu, jeho cieľom je sprehľadniť financovanie mimovládok. V súvislosti s aktuálnou diskusiou a legislatívnym návrhom to v relácii STVR Sobotné dialógy zdôraznil minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a podpredseda strany Smer-SD Richard Takáč. Podpredseda hnutia PS a poslanec Národnej rady SR Ivan Štefunko si, naopak, myslí, že skutočným cieľom návrhu je obmedziť aktívnu občiansku spoločnosť a „ušiť na ne bič“.



„Urobíme všetko pre to, aby tento návrh napokon neprešiel,“ zdôraznil Štefunko. Je presvedčený, že návrh je „inšpirovaný Ruskom, Iránom či Kubou“. Zdôraznil, že občianska spoločnosť, ktorá často supluje úlohu štátu, nesmie byť šikanovaná. „Ak je záujem stransparentniť financovanie mimovládok, nech sa lepšie zadefinuje to, ako majú vyzerať výročné správy,“ zdôraznil.



Takáč odmietol nálepkovanie návrhu „ruským zákonom“, zdôraznil, že vychádza z existujúcej, často i prísnejšej legislatívy vo viacerých európskych krajinách. „Jediné, čo tento návrh má priniesť, je, aby boli zdokladované zdroje príjmov,“ vyhlásil. Mieni, že skutočný dôvod nesúhlasu hnutia PS je obava jej členov zo zastavenia možnosti zneužívať súčasný systém i štátne zdroje na vlastný prospech a prospech politických síl, ktoré reprezentujú.



Štefunko obvinenia odmieta, tvrdí, že Smer-SD trpí „obsesiou mimovládkami“, ktorou sa snaží kamuflovať neschopnosť riešiť súčasné výzvy.